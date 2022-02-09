Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

09 февраля 2022, 21:06

Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в финансировании боевиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уголовное дело о финансировании терроризма возбуждено в отношении жительницы Кабардино-Балкарии, которая подозревается в переводе свыше 350 тысяч рублей находящимся за границей участникам террористических группировок.

21-летняя жительница Кабардино-Балкарии перевела более 350 тысяч рублей членам "международных террористических структур", который скрываются от правоохранительных органов за пределами России, сообщило сегодня управление Федеральной службы безопасности по республике. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России), проинформировал со ссылкой на ведомство "Интерфакс". 

Факт перечисления денег на счета боевиков был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарии во взаимодействии с управлением министерства внутренних дел по республике, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Комментариев от подозреваемой или ее официальных представителей относительно версии УФСБ по Кабардино-Балкарии не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2021 года суд признал виновным уроженца Кабардино-Балкарии Алима Бегиева в финансировании и содействии деятельности террористической организации и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". 

Примечание:

"Жительница Баксана заподозрена в финансировании терроризма", "Уроженец Кабардино-Балкарии осужден за финансирование терроризма", "Оставлен в силе срок жителю Кабардино-Балкарии по делу о финансировании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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