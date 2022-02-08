08 февраля 2022, 16:58

"Телеканал "Дождь"* обратился в Следком по поводу обвинений Кадырова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично причислил телеканал "Дождь"* к террористам, эти высказывания подпадают под статью о возбуждении ненависти или вражды, указал телеканал в сегодняшнем заявлении в Следком России.  

Как писал "Кавказский узел", 24 января Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева, причислил к пособникам террористов руководителя этой организации, члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Кадырова личным мнением, но отметил, что у главы Чечни, как у руководителя "особенного региона", есть право делать такие заявления, а у Милашиной и Каляпина есть право "защищать свои честь и достоинство".  На митинге в Грозном 2 февраля чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся жители Чечни сожгли портреты членов этой семьи. Они также призвали Путина прекратить работу "Новой газеты", телеканала "Дождь"* и "Комитета против пыток"**. Правоохранительные органы и власти России должны отреагировать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего канал и его сотрудников террористами и пособниками террористов, заявил 2 февраля телеканал "Дождь"*. 

"Новая газета" 31 января призвала главу Следкома Александра Бастрыкина начать расследование уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова по статье о возбуждении ненависти.  4 февраля к генпрокурору России и главе Следкома обратился "Комитет против пыток"**  с призывом проверить законность высказываний руководства Чечни в адрес журналистов, правозащитников и семьи Янгулбаевых. Правозащитники отметили, что в России "культивируется вседозволенность чеченских властей". 5 февраля Абубакар Янгулбаев направил в Следком заявление, в котором попросил проверить угрозы в адрес его семьи на наличие угрозы убийством, возбуждения ненависти и вражды, подстрекательства, клеветы, оскорблений и превышения должностных полномочий. Правозащитники скептично оценили шансы на проверку этих угроз.

Телеканал "Дождь"* обратился сегодня в Следственный комитет с сообщением о преступлении, совершенном главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Заявление подписал главный редактор телеканала Тихон Дзядко, сообщил сегодня телеканал. 

Поводом для обращения в Следком стало заявление Кадырова, опубликованное 1 февраля на его странице в соцсети "ВКонтакте", в котором он призвал возбудить уголовные дела против "Дождя"*, "Новой газеты", правозащитника Игоря Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной. Это заявление Кадырова сделано "с целью возбуждения ненависти, либо вражды, по признакам принадлежности к... социальной группе, которую образуют сотрудники ООО "Телеканал Дождь"*". Действия главы Чечни могут быть квалифицированы по п. "а" части 2 статьи. 282 УК РФ, говорится в публикации на сайте телеканала. 

"Еще раз обращаюсь к правоохранительным органам, к спецслужбам. Почему вы до сих пор не возбуждаете уголовные дела против Каляпина и Милашиной, против "Новой газеты", "Дождь"*? Больше какие вам факты нужны, что они являются террористами, пособниками террористов? Куда вы смотрите?" — заявил Кадыров на русском языке в своем обращении 1 февраля, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте" 1 февраля. 

"Ни один из сотрудников канала не подвергается и не подвергался уголовному преследованию по статье о терроризме, а в отношении "Дождя"* и главных редакторов телеканала не выносились предупреждения согласно закону о противодействии экстремистской деятельности, не составлялись протоколы об административных правонарушениях за распространение экстремистских материалов или оправдание террористической деятельности", - отмечается в сообщении.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**"Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо – "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

Примечание:

"Власти Чечни зареклись комментировать критиков Кадырова", "Число подписей под петицией за отставку Кадырова превысило 100 тысяч", "Участники митингов в Мюнхене и Стокгольме поддержали Янгулбаевых".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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