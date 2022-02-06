Участники митингов в Мюнхене и Стокгольме поддержали Янгулбаевых

06 февраля 2022, 01:08

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Акции протеста в Мюнхене и Стокгольме провели чеченские эмигранты, которые потребовали прекратить издеваться над родственниками критиков Кадырова и спасти их от внесудебных расправ. Особо протестующие коснулись ситуации с семьей Янгулбаевых, выразив им поддержку.

Как писал "Кавказский узел", проживающие в странах ЕС чеченцы ранее уже проводили массовые акции протеста 8 января в Страсбурге прошла акция, участники которой осудили массовые похищения в Чечне, пытки в российских тюрьмах и выразили протест против депортации чеченцев из Европы в Россию. 29 января в Осло перед здание парламента Норвегии прошел митинг против насилия над чеченскими женщинами, участники которого осудили задержание Заремы Мусаевой и похищения родственников противников чеченских властей.

Перед зданием генерального консульства России в Мюнхене вечером 5 февраля прошел митинг, участие в котором приняли более 70 человек. Они выступили против похищений и издевательств над родственниками блогеров и критиков Кадырова в Чечне, основной же темой акции была ситуация с семьей Янгулбаевых, пишут "Кавказ.Реалии"*.

Участники митинга держали плакаты на русском, немецком и английском языках с требованием освободить Зарему Мусаеву и словами поддержки Янгулбаевым. Выступали они на чеченском.

Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. 1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. После угроз Кадырова Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Аналогичная акция прошла перед зданием российского посольства в Стокгольме, участие в ней приняли более 50 человек из местной чеченской диаспоры. Они держали плакаты с требованием прекратить похищать и пытать невиновных, спасти от внесудебных расправ родственников оппозиционных чеченских блогеров, которые остались в Чечне, а также с призывом к российским властям прекратить преследовать оппозиционных политиков и правозащитников. Участники акции также выразили поддержку семье Янгулбаевых. На акции выступил сын Аслана Масхадова Анзор.

Накануне акции представитель правозащитной организации "Вайфонд" в Германии Мохмад Абдурахманов рассказал "Дождю"*, что во время таких акций сотрудники российских консульских учреждений обычно не идут на контакты и не берут какие-либо документы, поэтому протестующие зачитывают свои требования прямо на акции.

3 февраля телекомпания "Грозный" сообщила, что на митинге в селении Гойты родственники Янгублаевых и Мусаевых и члены тейпа Келой отреклись от своих родных и пообещали отомстить им. Родственники семьи Янгулбаевых вынужденно выступили с проклятиями и угрозами в их адрес, опасаясь за свою безопасность, однако объявление мести родственниками привело к реальной опасности для Янгулбаевых, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед.

Еще в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни. В последние годы за рубежом были убиты несколько оппонентов Кадырова. В пригороде Вены 4 июля 2020 года был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, который критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый. Его тело с ножевыми ранениями было найдено 1 февраля 2020 года в отеле, сказано в справке "Кавказского узла" справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".