Поиски пропавшей под Камышином школьницы не принесли результатов

01 февраля 2022, 04:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поисково-спасательный добровольческий отряд "ЛизаАлерт" свернул штаб в селе Чухонастовка Волгоградской области и перешел в информационный режим поиска исчезнувшей 13 января девочки. При взаимодействии со службами спасения волонтеры обследовали почти три тысячи километров, использовали беспилотники и снегоходы.

Как писал "Кавказский узел", утром 13 января 15-летняя девочка вышла из дома в селе Чухонастовка Камышинского района, но в школу так и не пришла. К 16 января в ее поисках участвовали более 150 человек, в том числе местные жители, добровольцы поисково-спасательного отряда и кинологи с собаками. В поисках пропавшей в Камышинском районе Волгоградской области девочки к 18 января приняли участие более 300 человек, в том числе военные, местные жители и волонтеры поисковых отрядов.

Представитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Анна Агулина сообщила 31 января корреспонденту «Кавказского узла», что штаб поиска 15-летней девочки, пропавшей в селе Чухонастовка, был свёрнут еще 24 января.

«Мы проверили все возможные свидетельства, тщательно обследовали близлежащую к месту пропажи (девочки) территорию, оклеили ориентировками на пропавшую соседние села и города, распространили информацию с помощью СМИ по всей Волгоградской области. Результата до сих пор нет - девочка не найдена», - рассказала Агулина.

Анна отметила, что поисково-спасательные работы осложнялись неблагоприятными погодными условиями: большим количеством снега и метелью. «Было принято решение перевести поиск (отряда «Лиза Алерт») из активного в информационный», - сообщила волонтер.

По ее словам, за 12 дней поиска девочки было «отработано» 2 792 км: из них пешими группами – 2400 км, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) – 70 км, снегоходами – 280 км, водолазами – 26 км, кинологами – 16 км. На поисках были задействованы помимо снегоходов и квадрокоптеров вездеход и легкомоторный самолёт. В начале операции работали кинологические расчеты. Отсмотрено более 4 тысячи снимков с БПЛА. За это время, по словам волонтера, в активном поиске приняли участие более 500 человек. Это и представители различных служб, военные и местные жители, добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской областей, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии. «Продолжительность активных поисков зависит от большого количества условий. На сегодняшний день продолжается распространение информации. Мы проверяем каждое свидетельство. Если возникнет необходимость выезда на место большого количества людей, мы объявим сбор. Мы крайне не рекомендуем вести самостоятельные поиски. Это неэффективно и может помешать той работе, которую проводят подготовленные поисковики-добровольцы совместно с правоохранительными органами», - сказала Анна Агулина.

Волонтер отметила, что отряду для поиска нужны свидетельства очевидцев. Она предложила оказывать помощь волонтерам репостами в соцсетях и сообщать на «горячую линию» отряда «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или по номеру 112.

В администрации сельского поселения сотрудница, отказавшаяся назвать свое имя, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что поиски, несмотря на снегопад, продолжаются. «Все вопросы в штаб, который находится в сельском клубе. Глава (поселения) там находится. Поиски продолжаются. Волонтеров сейчас нет. В школе они (штаб волонтеров) находились», - рассказала сотрудница сельского совета. В штабе также отказались комментировать ситуацию, отослав корреспондента в пресс-службу СК РФ.

Учительница сельской школы на правах анонимности рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с момента начала поисков и до 26 января двадцать учеников школы находились на дистанционном обучении. Это было сделано в том числе и для того, чтобы «дети не мешали поиску, потому что здесь было очень много людей». Педагог отметила, что из-за непогоды в поселке бывают проблемы с интернетом, но все же учебный процесс в дистанционном режиме от этого не пострадал.

«Обучение проходило, как положено. У всех есть и ноутбуки, и телефоны. Связь поддерживаем. Профилактические беседы (с детьми) проводились. Ходили, говорили (с ними)», - рассказала учительница. Женщина при этом отметила, что учителям запретили разговаривать с журналистами. Кто запретил – не пояснила.

Мать ученика сельской школы, также не назвавшая своего имени, сообщила корреспонденту, что ее ребенок «почти все время находится дома».

«Как случилось это несчастье, мой сын сидит дома. Только во двор выходит - и все. Обучение было дистанционное. Когда я на работе, за ним старики смотрят. Мы тут напуганы. Хотя в селе много полиции и спасателей», - призналась местная жительница.

«В настоящее время, несмотря на принятие мер, направленных на поиск девочки, ее местонахождение неизвестно. В связи с длительным отсутствием ребенка было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство)», - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По словам сотрудника пресс-службы, поисково-спасательные отряды исследовали местность по возможному направлению движения девочки, поиски охватили территорию Чухонастовского сельского поселения. Спасатели-водолазы обследовали незамерзшие места реки Балыклейка и местного пруда. Следователи-криминалисты областного следственного управления, а также сотрудники МЧС использовали квадрокоптеры. Были обследованы заброшенные домовладения, территория машинно-транспортной мастерской и сельского кладбища, «однако положительного результата до настоящего времени не получено». В поисковых мероприятиях участвовали сотрудники региональных управлений МВД и МЧС, Министерства обороны, охотники, егеря, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» и местные жители.

В пресс-службе отметили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета Василию Семенову представить доклад о ходе проведения следственных и поисковых мероприятий. К поискам девочки были привлечены опытные криминалисты Криминалистического центра СК России «для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела и установлении местонахождения пропавшей».

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для более эффективного расследования в Главное следственное управление СК. Кроме того, он поручил активизировать работу ранее направленных в область криминалистов центрального аппарата (криминалистического центра СК России). О ходе поисковых и следственных действий председателю СК России будет докладываться ежедневно», - говорится в публикации пресс-службы Следственного комитета РФ.