Выставка в Махачкале напомнила о редкой технике насечки золотом

29 января 2022, 16:05

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Выставка кубачинского мастера-ювелира Абдулгамида Канаева, который работает в практически уже неиспользуемой технике насечки золотом и серебром, проходит в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой. В экспозиции представлены декоративные панно, старые светильники, а также холодное оружие, украшенное мастером. Народные ремесла начинают возрождаться в последние годы, однако мастерам необходима поддержка государства, отметил Канаев.

Как писал "Кавказский узел", искусство кубачинских ювелиров оказалось под угрозой исчезновения, так как молодежь уезжает из родных мест и не занимается традиционными промыслами. Кубачинский художественный комбинат важно сохранить, чтобы не терялась преемственность поколений, рассказали мастера.

Объявленный в России Год культурного наследия народов России в Дагестане начался с выставки "Бисмиллях…" кубачинского мастера-златокузнеца Абдулгамида Канаева, которая открылась в Дагестанском музее изобразительных искусств 25 января.

Уникальность экспонируемых предметов заключается в том, что они выполнены в сложной и практически не используемой сейчас технике насечки золотом и серебром по вороненой стали, отметила на открытии директор музея Салихат Гамзатова.

Основу выставки составляют декоративные панно – плакетки с эпиграфической и орнаментальной композициями. Различные исламские каллиграфические композиции возносят благодарность и хвалу Всевышнему, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" куратор выставки, заведующий отделом изобразительного искусства музея Александр Сергеев.

"Выставка называется "Бисмиллях…" (Во имя Аллаха – прим. "Кавказского узла"), так как в этой фразе скрыто очень много сакрального. Для автора эти работы не только реализация творческих идей, но и его выражение благодарности Всевышнему. За все, что у нас происходит в жизни, за все, что нас окружает, мы выражаем благодарность Создателю. И если в старину, при начале работы, каждый человек произносил эти слова благодарности, то сейчас это стало нивелироваться. Молодежь, если и произносит их, то не вкладывает в них сложных смыслов. Важна суть и какие изначально вкладываются внутренние помыслы в произносимое", - пояснил он.

Первую плакетку из представленной серии Абдулгамид Канаев выполнил в 2017 году. Эпиграфическая композиция, выполненная в технике насечки золотом и серебром, повторяет известный хадис "Аллах красив и любит красоту". Всего за эти годы автор изготовил около 20 плакеток с использованием в орнаменте арабских каллиграфических композиций, восхваляющих Всевышнего.

"В XX веке насечка золотом по металлу практически исчезла. На тот момент единственным кубачинцем, работавшим в этой сложной технике, был выдающийся мастер Гаджибахмуд Магомедов. Абдулгамид Канаев потомственный мастер ювелир как по отцовской линии, так и по материнской. От деда Канаеву перешли две реликвии: рамка для фотографии с насечкой золотом и рабочий молоток. В 20-летнем возрасте Абдулгамид Канаев с этим молотком пришел к Гаджибахмуду Магомедову и сказал, что он хочет обучаться у него", - рассказал Сергеев.

Тот самый молоточек и рамка 1950 года представлены на выставке отдельной экспозицией. Кроме того, показаны и другие инструменты, с которыми работает мастер. А для наглядности технологии рядом с ними помещена стальная пластина с глубокой гравировкой и незавершенной насечкой золотом. С помощью долота, зубила и молоточка выбивается рисунок, делаются специальные бороздки, куда затем вбивается золотая либо серебряная нить, диаметром меньше миллиметра, а затем все это проходит несколько этапов обработки, объяснил принцип работы мастера Сергеев. По опыту старых кубачинских мастеров, Канаев обогащает и усложняет работу нанесением поверх насечки финишного гравированного орнамента.

За основу в своих работах мастер брал известные каллиграфические композиции из изобразительной культуры прошлого, известные орнаментальные медальоны как из родного села Кубачи, так и различные исламские каллиграфические композиции.

К примеру, на одной из плакеток высечена надпись, которая содержится на камне древней кубачинской Джума-мечети XV века. "Он ее доработал, привнес кубачинский орнамент, немного изменил шрифт и художественно обработал", - отметил Александр Сергеев.

На другой работе изображена композиция с древнего кубачинского каменного рельефа XIV-XV веков "Сцена загонной охоты", оригинал которого находится в Эрмитаже. Все представленные композиции обрамлены в оклады, вырезанные из дерева по авторским или разработанным совместно с Канаевым эскизам мастером-краснодеревщиком Меджидом Ахмедхановым.

Помимо стали, Канаев работает с насечкой и на слоновой кости. В экспозиции выставки представлены современное холодное оружие разных оружейников. Рукоятки из слоновой кости, ножны, клинки шашек и кинжалов декорированы Канаевым. "При оформлении использованы богатые орнамент и финишная гравировка. Про технологию можно рассказывать достаточно много и подробно, но лучше, конечно, просто смотреть и наслаждаться" - отметил Сергеев.

В прошлом и уже в этом году Абдулгамид Канаев украсил гравировкой и насечкой два бронзовых светильника (чираг) XIX века. Оба этих экспоната представлены на выставке.

В экспозиционном зале установлен и экран, на котором демонстрируются экспонаты выставки, но в увеличенном размере, чтобы посетители могли рассмотреть всю сложность работы мастера.

Выставка продлится по 13 марта включительно.

Какой-то определенной системы при отборе экспонатов выставки не было, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Абдулгамид Канаев. "Сюжеты для работ я брал со старых камней, что-то находил в интернете, где-то сам рисовал. В средние века были великолепные образцы каллиграфии, сохранившиеся на камнях", - пояснил он.

Интерес к народным ремеслам понемногу возрождается в республике, но его необходимо дополнительно стимулировать, отметил Канаев. "Этника возрождается. Видимо, люди уже пресытились западной культурой и сейчас проявляют интерес к этнической культуре. У нас в семье все мастеровые, занимались ремеслом и жили за этот счет. И сейчас главный стимул и интерес должен быть в желании заработать. У нас есть потенциал, талантливая молодежь. Они способны создавать шедевральные вещи, которые любой музей счел бы за честь представить в своей экспозиции. Но нужно распоряжаться этим ресурсом правильно. Нужны программы поддержки. Потому что на работы серьезного уровня может уйти не меньше полугода – от создания эскиза до полного завершения", - подчеркнул мастер.

Кубачи – селение в Дахадаевском районе Дагестана. Один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, а также резьбы по камню и дереву, с Раннего Средневековья известен изготовлением кольчуг и оружия. Предметы декоративно-прикладного искусства, изготовленные мастерами из селения Кубачи, являются экспонатами различных выставок в России.

Своему мастерству Канаев обучает своих племянников, и знакомых, которые стремятся продолжать это искусство. У ремесла есть будущее, уверен мастер. Но в то же время он выразил обеспокоенность судьбой аулов мастеров.

"Взять тот же Кубачи. Все говорят о туризме. Но мало кто заботится о сохранении села, оно превращается в руины. Я думаю, еще 10 лет, и Кубачи ждет такая же судьба, как и Амузги (заброшенное село недалеко от Кубачи, жители занимались обработкой металла и изготовлением оружия. – Прим. "Кавказского узла"). По контуру села еще останутся обжитые дома, но само село превратится в сплошные руины, по которым сложно будет пройти. И если сейчас не предпринимать меры, то потом уже даже с приложением колоссальных сил, сложно будет восстановить кубачинские улочки, туннели. Надо сейчас, где это возможно, все сохранить", - отметил он.