Правозащитники оценили шансы пересмотра приговора Поладу Асланову

22 января 2022, 05:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генпрокуратура Азербайджана при рассмотрении дела Полада Асланова в Верховном суде может выступить за смягчение ему наказания, однако ожидать оправдания журналиста не стоит, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Решение вопроса о наказании Асланову лежит больше в политической, чем в правовой плоскости, полагают они.

Как информировал "Кавказский узел", 11 января супруга Полада Асланова Гюльмира провела акцию протеста у здания Службы госбезопасности Азербайджана, добившись приема в ведомстве. Гюльмира Асланова пообещала проводить акции протеста до освобождения мужа. 17 января она вышла на пикет около здания Генпрокуратуры Азербайджана, требуя встречи с руководителем ведомства, однако силовики задержали Асланову, но спустя час отпустили. 18 января ее принял лично генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, который взял дело под личный контроль. Полад Асланов продолжил голодовку, несмотря на заверения генпрокурора Азербайджана об объективном и справедливом рассмотрении его жалобы в Верховном суде. По словам жены, Асланова 19 января навестил сотрудник управления внутренних расследований Пенитенциарной службы Минюста страны, которому журналист озвучил свои жалобы на физическое и психологическое давление в колонии.

Главред азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов 6 января объявил голодовку, требуя пересмотра своего дела. Вечером 10 января журналисту удалось добиться звонка жене лишь после того, как он лезвием порезал себе руку. 17 января жена Асланова сообщила, что вес мужа снизился до 40 килограммов, у него сильная одышка.

Гюльмира Асланова 21 января она не имела возможности поговорить с мужем по телефону. "Полад имеет право на телефонные разговоры только дважды в неделю. Поскольку он второй возможностью воспользовался в четверг, 20-го числа, сегодня [21 января] он не позвонил. Но через другого заключенного, который говорил сегодня с семьей, мне удалось узнать, что Полад продолжает голодовку и самочувствие его ухудшается. Да, и если он прекратил бы голодовку, то из тюрьмы сразу бы мне сообщили, чтобы я перестала писать о продолжающейся акции моего мужа", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Она обеспокоена состоянием мужа. По ее словам, Асланов принимает воду. "Немного его поддерживает то, что он стал пить много воды. В первые дни он даже воду мало пил. Но во вторник [18 января] на встрече я его уговорила хотя бы побольше воды пить", - сказала Гюльмира Асланова.

Представители отдела общественных связей Пенитенциарной службы в течение рабочего дня 21 января оказались недоступны для комментариев.

Правозащитники ожидают смягчения приговора Асланову

Генеральная прокуратура может повлиять на решение Верховного суда по делу Полада Асланова, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Азербайджана Эльшан Гасанов. «На процессе в Верховном суде будет участвовать гособвинитель, который является представителем генеральной прокуратуры. Он может выступить как за то, чтобы оправдать Асланова, что маловероятно, так и за смягчение наказания, вплоть до замены реального срока на условный", - сказал Гасанов «Кавказскому узлу».

По его словам, после голодовки Асланова и одиночных акций его супруги внимание к делу журналиста возросло. «По крайней мере, и Верховный суд назначил дату рассмотрения, и сотрудники омбудсмена посетили журналиста и повлияли на улучшение условий содержаний, и супругу Полада Асланова принял генеральный прокурор, и Пенитенциарная служба начала внутреннее расследование по фактам давления на него в колонии», - пояснил Гасанов.

Асланов вовсе должен быть освобожден, уверен он. "Мы в составе Союза «За свободу политзаключенным Азербайджана» изучали дело Полада Асланова и признали его политзаключенным. В его деле нет достоверных доказательств вины. Версия обвинения за уши притянута. Ему вменяют поездку в Иран, встречи с некими людьми, но ничего не сказано о том, какие секретные материалы, составляющие государственную или военную тайну, он передавал», - отметил правозащитник.

Ранее Гюльмира Асланова уже высказывала предположение, что ее мужа преследуют по сфабрикованному обвинению из-за публикаций материалов о вымогательствах силовиков. "Все обвинение основано на голословных утверждениях", - сказала Асланова корреспонденту "Кавказского узла". В основу обвинения легли журналистские публикации Полада Асланова, отметила она. "Полада обвинили в том, что он занимался шпионажем в пользу Ирана и получал задания публиковать материалы, "дискредитирующие спецслужбы" Азербайджана. На самом деле, Полад критиковал вымогательство сотрудниками спецслужб денег у турфирм, которые возили паломников в Иран. Полад не был голословен, он основывался на свидетельствах", – заявила Гюльнара Асланова.

По словам Гасанова, ранее был уже пример, когда после голодовки журналиста в тюрьме, его супругу принимал генеральный прокурор. «Когда журналист Афган Садыгов проводил голодовку, его жена после нескольких акций протеста перед зданием генеральной прокуратуры попала на прием к главе ведомства. Тогда она также заявила о заверениях генпрокурора обеспечить объективное рассмотрение дела. В конечном итоге журналиста не отпустили, но ему с 6 до 4 лет лишения свободы сократили срок наказания, и уже в мае этого года он получит право обратиться в суд на условно-досрочное освобождение», - рассказал он.

Власти как правило не идут на прямое освобождение политзаключенных, объявляющих голодовку, отметил он. «У нас были прецеденты, когда после голодовок были освобождены Тофиг Ягублу и блогер Мехман Гусейнов. Но тогда по их делам был большой международный резонанс. А так, власти не идут на освобождение в результате голодовок, чтобы этот пример не «вдохновил» и других политзаключенных на подобные шаги. Власть как бы демонстрирует свою непоколебимость. Но подобные акции все же имеют результат. Тому же Афгану Садыгову на треть сократили срок наказания. Эмина Шагиева спустя несколько месяцев освободили по помилованию. Салеха Рустамова хотя не освободили, но улучшили условия содержания, он продолжает оставаться в лечебном учреждении в нормальной палате, и есть вероятность, что суд освободит его по состоянию здоровья», - пояснил Гасанов.

Полад Асланов включен в список политзаключенных Союза "За свободу политзаключенных". 24 октября 2020 года Комитет защиты журналистов осудил запрос прокурора о лишении свободы Асланова и призвал к его освобождению.

Генеральная прокуратура вправе повлиять на решение суда, однако ее позиция будет зависеть от политической воли власти, полагает координатор Комитета против репрессий и пыток Намизад Сафаров.

«Помимо того, что у нас суд де-факто не является независимым органом и находится под влиянием прокуратуры, у генпрокуратуры как стороны обвинения есть и юридические основы для воздействия на суд. Генпрокуратура направляет в суд гособвинителя. Если этот гособвинитель не формально подойдет к делу, а изучит его материалы, рассмотрит доводы защиты в кассационной жалобе, то должен будет выступить за оправдание Полада Асланова... В деле нет достоверных доказательств вины Полада Асланова. Обвинение утверждает, что Полад Асланов ездил в Иран, где встречался с некими лицами, от которых получал указания. Но в деле нет доказательств того, что он передавал какие-то материалы, являющиеся государственной тайной, или сведения, касающиеся безопасности Азербайджана, скажем, дислокации войск и прочее, и получал за это денежное вознаграждение", - сказал Сафаров «Кавказскому узлу».

В реалиях Азербайджана вряд ли прокуратура будет просить об оправдании политзаключенного, считает он. "Но возможен варианты переквалификации обвинения. Скажем, статью «Госизмена» могут изменить на «Клевету» в адрес спецслужб и предложить засчитать за наказание уже отбытый срок. Или же смягчить наказание с учетом состояния здоровья, семейного положения и другого, заменив реальный срок на условное наказание. Но все это возможно, если на то будет политическая воля власти», - отметил Сафаров.

Полада Асланова преследуют за журналистскую работу, считает директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов. «Сайты Полада Асланова содержали критику в адрес властей. Содержалась критика фактов попирания прав человека, плохого положения заключенных, пыток в тюрьмах, освещались проблемы коррупции, взяточничества. Но такая критика присутствует и некоторых других онлайн-изданиях. Почему арестовали Полада Асланова? Думается, что его арест стал местью за разоблачения сотрудников спецслужб, обложивших поборами турфирмы, организующими поездки в места паломничества в Иран и Ирак. Сначала с ним хотели договориться "по-хорошему", когда он отказался, его отправили на службу в армию, хотя физические данные не позволяли, и он ранее был признан негодным к службе. В конечном итоге, не найдя других способов нейтрализовать критику, спецслужбы его просто посадили», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Достоверных доказательств вины Полада Асланова сторона обвинения не представила, полагает он. «На различные мероприятия в Иран посольство приглашает многих - журналистов, политиков, общественных, научных деятелей, религиозных активистов. Естественно, Иран стремится оказывать воздействие на общественное внимание в Азербайджане. Вероятно, спецслужбы Ирана также стараются склонять к сотрудничеству граждан Азербайджана. Однако обвинения в шпионаже серьезны и должны основываться на достоверных доказательствах. В случае с Поладом Аслановым общественности так и не было представлено убедительных доказательств», - подчеркнул Гусейнов.

По его словам, Асланов соблюдал этические принципы журналистики. «На его сайтах, честно говоря, не замечал элементов «рэкетирской журналистики», шантажа, вымогательства у чиновников, бизнесменов, на них не подавались, насколько я знаю, иски на клевету и оскорбления», - добавил он.

Жена Асланова прояснила источники финансирования его интернет-изданий

Интернет-издания Xeberman.com и Press-az.com издавались семьей Полада Асланова и являлись по сути семейным бизнесом, пояснила "Кавказскому узлу" его жена Гюльмира. «Штатных работников у нас не было. Офиса редакции тоже не было. Расходы у нас были минимальны. Сначала мы с Поладом и другими коллегами издавали сайт Xeberman.com. Но в один период этот сайт был перехвачен хакерами, и мы потеряли контроль над ним. Тогда мы создали сайт Press-az.com. Но потом, после восстановления контроля над сайтом Xeberman.com, ресурсом Press-az.com стала управлять я. Контент у них был практически одинаковым. На обоих сайтах мы писали, как и все независимые издания, о проблемах в области прав человека, политзаключенных, судебных процессах по «Нардаранскому делу», проблемах коррупции. Доходы у нас были от рекламы", - рассказала она.

По ее словам, на странице Xeberman.com в соцсети было 160 тысяч подписчиков, и реклама размещалась там. "Среди наших постоянных рекламодателей была, к примеру, компания такси... Давали рекламу также другие структуры, к примеру, малое предприятие по изготовлению мебели, некоторые онлайн-издания, которые стремились популяризовать свои проекты. Когда нас задержали, воспользовавшись тем, что телефоны у нас открыты, сотрудники... [силовики] перехватили нашу страницу на ФБ, сейчас ее уже нет», - отметила Асланова.

Источником существования семьи был также малый бизнес Полада Асланова, добавила она. «Полад вместе с другом одновременно арендовал интернет-клуб. Порой он прямо оттуда выставлял материалы. Он сам ходил на съемки. Полад человек с активной гражданской позицией и рассматривал журналистику не только как источник дохода, а как еще и способ выражения мнений, отношения к общественных проблемам», - пояснила его жена.

Гюльмира Асланова считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения права человека, дел политзаключенных. В частности, публикации от 5 января 2018 года и 3 января 2018 года на Xeberman.com фигурировали в обвинении, рассказала она ранее "Кавказскому узлу". В них рассказывается о том, как силовики требуют от турфирм за каждого паломника, который выезжает в Иран.

По ее словам, в интернет-издании Xeberman журналист также опубликовал статьи о судебном процессе по «Нардаранскому делу», подробно освещая жалобы обвиняемых на пытки. В частности, в статье «Нардаранское дело»: была поругана наша честь», опубликованной 3 января 2017 года, журналист привел показания обвиняемых об изощренных пытках, в том числе электрическим током, с помощью резиновых дубинок.

В статье "Что происходит в учреждении по отбыванию наказания номер один?" от 22 января 2017 года рассказывалось о бунте в колонии из-за незаконных поборов и высоких цен в тюремном магазине и о том, как жестко был подвален их протест. В статье "В 13-ой «зоне» заключенные мерзнут от холода: бараки обогревают дыханием людей" от 5 февраля 2017 года рассказывается об отсутствии системы централизованного отопления в колонии и непредставлении заключенным обогревателей.

Полад Асланов также публиковал списки политзаключенных, фокусируя внимание на этой проблеме. В частности, «Новый список политзаключенных – 94 человек» был опубликован в интернет-издании Xeberman 17 октября 2016 года, рассказала Гюльмира Асланова.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".