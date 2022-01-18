Протестующие в Тбилиси потребовали не повышать тарифы на свет

18 января 2022, 07:23

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Несколько десятков человек вышли на акцию протеста в Тбилиси против повышения тарифов на электроэнергию. Между активистами и полицией возникла стычка, два человека были задержаны.

17 января в Тбилиси, около офиса Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков человек. Протестующие выступили против повышения тарифов на электроэнергию.

Также активисты потребовали встречи с руководством GNERC, часть участников акции попыталась прорваться в офис нацкомиссии, между ними и полицейскими возникла стычка, в результате которой два человека были задержаны, информировал вечером 17 января на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Телеканал также опубликовал ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков человек около входа в здание. Полицейские пытаются препроводить в машину задержанных, в свою очередь протестующие пытаются отбить у силовиков своих соратников. В итоге полиции все же удается усадить задержанных в полицейскую машину.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября несколько сотен человек провели в Тбилиси митинг против введения системы "зеленых паспортов". Они собрались на площади Первой Республики, а затем провели шествие к зданию парламента Грузии. Протестующие держали плакаты с надписями "Нет ковид-паспортам".