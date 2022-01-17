17 января 2022, 09:04

Солдат погиб в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Солдат-срочник Джавидан Мамедли погиб из-за неосторожного обращения с оружием, начато расследование, сообщило Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, военнослужащий азербайджанской армии Мамедли Джавидан Абдулазиз оглу погиб из-за нарушения правил обращения с оружием. При этом министерство не уточнило в каком населенном пункте произошел инцидент.

"Подтверждаем факт гибели военнослужащего срочной действительной военной службы азербайджанской армии Мамедли Джавидана Абдулазиза оглу в результате грубого нарушения правил обращения с оружием", – процитировал сегодня Report.az сообщение Минобороны Азербайджана.

После гибели военного возбуждено уголовное дело, ведется расследование, уточнило сегодня агентство АПА со ссылкой на оборонное ведомство Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, 9 декабря стало известно, что на границе Кельбаджарского района и Армении в перестрелке с армянскими военными погиб солдат азербайджанской Армии Асиф Алиев.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджан сообщил об обстрелах своих позиций близ Шуши", "Пулеметная стрельба близ Шуши обеспокоила степанакертцев", "Останки трех военных найдены в Гадрутском районе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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