Георгий Каландадзе. Кадр видео Юрій Бутусов www.youtube.com/watch?v=u75hb_aJGTY

07 января 2022, 04:28

Бывший глава Генштаба Грузии освобожден в Германии

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Освобожден бывший глава Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии Георгий Каландадзе, задержанный в конце декабря в Германии по требованию грузинских властей. 

Как писал "Кавказский узел", 31 мая 2019 года бывший сотрудник МВД Грузии Георгий Самушия, обвиненный по делу о пытках и задержанный на Украине, был задержан Интерполом при прибытии на территорию Украины из Испании. В Грузии Самушия обвинялся в незаконном лишении свободы Эльберда Коберидзе, которого он задержал 28 июля 2012 года. По данным следствия, задержанного пытали, после пыток Коберидзе был госпитализирован. В июле 2019 года Самушия экстрадировали на родину. 19 декабря грузинская телекомпания "Мтавари архи" сообщила, что Георгия Каландадзе, который проходил по этому же делу, задержали в Германии.

Во время президентства Михаила Саакашвили Георгий Каландадзе возглавлял Генштаб Грузии с 8 октября по 11 ноября 2012 года. После смены власти в Грузии в 2014 году Каландадзе отправился на Украину, где после событий в Киеве и присоединения Крыма к России в Донецкой и Луганской областях было объявлено о создании Донецкой и Луганской народных республик. Официальный Киев начал антитеррористическую операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Выходцы из регионов Кавказа принимают участие в конфликте как на стороне официального Киева, так и на стороне самопровозглашенных республик. В январе 2015 года бывший начальник генштаба вооруженных сил Грузии Георгий Каландадзе заявил, что на Украине в качестве добровольцев воюют около сотни граждан Грузии.

В Германии освобожден задержанный в середине декабря бывший глава Генштаба Грузии генерал Георгий Каландадзе, занимавший этот пост при президенте Михаиле Саакашвили, пишет сегодня издание "Новости-Грузия".

Об освобождении Георгия Каландадзе сообщила на своей странице в Facebook член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе.

"Генерал Гиги Каландадзе освобожден. Правительство Грузии, я вам сочувствую", - написала представительница ЕНД.

Ранее, после задержания Георгия Каландадзе в Германии, в Генеральной прокуратуре Грузии заявили, что обратятся к немецкой стороне с ходатайством об его экстрадиции в Грузию, где генералу грозит от 14 до 17 лет тюрьмы, напомнило издание.

Примечание:

"Берлин объявил о высылке российских дипломатов в связи с делом Хангошвили", "Родные Хангошвили сочли справедливым приговор суда Вадиму Красикову", "Суд в Германии приговорил к пожизненному сроку обвиняемого в убийстве Хангошвили".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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