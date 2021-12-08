Родственники пленных солдат потребовали встречи со спикером парламента Армении

08 декабря 2021, 11:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Председатель Национального Собрания Армении должен лично объясниться за слова о дезертирах, потребовали родственники военнопленных и пропавших без вести на второй день акции протеста.

"Кавказский узел" информировал, что 7 декабря в Ереване началась акция протеста, вызванная словами спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что многие из пленных являются дезертирами. Родственники пленных и пропавших без вести вышли к зданию правительства и перекрыли дороги, чтобы высказать протест, некоторые из них остались на акции протеста на ночь.

Родные погибших и пропавших без вести солдат неоднократно проводили акции протеста в Ереване, на которых заявляли, что власти скрывают реальное число военных, оказавшихся в плену в Азербайджане. 11 августа армянский правозащитник Артак Зейналян сообщил "Кавказскому узлу", что Азербайджан признает наличие лишь 45 армянских пленных, тогда как Армения представила в Европейский суд по правам человека информацию о 280 армянских пленных.

Сегодня акция протеста переместилась от здания правительства к зданию Национального Собрания. Родственник одного из без вести пропавших солдат, Арсен Гукасян, сообщил, что провел у здания парламента всю ночь.

Протестующие требуют, чтобы председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян явился к ним и ответил за слова о дезертирах. "Депутаты от правящей партии, естественно, пытаются представить все так, что он якобы имел в виду другое. Пусть за него никто не отвечает. Заявление сделал он - значит, пусть придет и ответит. Мне ему нужно много чего сказать", - процитировал Гукасяна News.am.

Секретарь оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения") Арцвик Минасян на заседании парламента предложил сегодня же организовать слушания с участием членов правительства, а также родных пленных и пропавших без вести. "С учетом требований родных пленных и пропавших без вести и сегодняшнего сбора наших соотечественников на территории близ парламента предлагаем консенсусом принять решение после правительственного часа сегодня провести слушание, пригласив [премьер-министра] Никола Пашиняна, министра обороны, министра иностранных дел, директора СНБ (Службы национальной безопасности Армении. - Прим. "Кавказского узла"), а также представителей родных пленных, чтобы ответить на вопросы", - привели слова Минасяна "Новости-Армения".

Напомним, что в результате войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года с армянской стороны погибли 3788 человек, пропавшими без вести числятся 224 военнослужащих и 22 мирных жителя.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".