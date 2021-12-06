Миротворцы отчитались о разминировании полей в Мартакертском районе

06 декабря 2021, 08:12

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Российские военные приступили к разминированию сельскохозяйственных полей в Мартакертском районе, всего военными инженерами в Нагорном Карабахе обезврежено более 26 тысяч боеприпасов, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", российские военные периодически выполняют по просьбе жителей Нагорного Карабаха очистку сельскохозяйственных угодий от неразорвавшихся мин и снарядов. Так 2 июля российские саперы разминировали поля в Мартунинском районе.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год, предположил военный политолог Александр Перенджиев. Однако военный эксперт Василий Дандыкин считает, что российские миротворцы, благодаря опыту, справятся с разминированием за несколько месяцев. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России.

Российские военные начали работы по разминированию Мартакерта (азербайджанское название – Агдере, – Прим. "Кавказского узла") и Мартакертского района, всего планируется очистить от взрывчатки 400 гектаров, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России. "Российским миротворческим контингентом начались работы по гуманитарному разминированию сельскохозяйственных угодий в Мартакерстком районе Нагорного Карабаха. Сегодня было разминировано 1,5 га территории, всего запланировано 400 га территории, в ходе работ было обнаружено 2 взрывоопасных предмета", – приведены в сообщении слова представителя российского миротворческого контингента Петра Паршикова.

Всего с 23 ноября 2020 года саперы в Нагорном Карабахе очистили от неразорвавшихся боеприпасов 2 322,1 гектаров территории, 683 километра дорог, 1 937 зданий. "Обезврежено 26 078 взрывоопасных предметов", – отчиталось министерство.

Нагорный Карабах почти полностью вернулся к мирной жизни, однако в регионе время от времени от стрельбы военными погибают мирные жители. При этом дела о их гибели расследуются неэффективно, написал 3 декабря в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные пороты. Карабах"блогер Давид Симонян. "Расследования военных преступлений, исходя из нынешней реальности – это лишь фантазии разных блогеров, ведь за каждым генералом стоит политик, назначивший его на эту должность. Круговая порука называется", – написал Симонян.

По его словам, жители Нагорного Карабаха, несмотря на напряженную обстановку, готовятся к празднованию Нового года. "Увидел сегодня, как наряжают деревья города разноцветными огоньками, видимо, к Новому году готовятся. Живем как будто в параллельной реальности, с одной стороны разукрашенные деревья, с другой перестрелка у села Красный Базар и очередной убитый мирный житель Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)", – отметил блогер.

Напомним, что 2 декабря стало известно об обстрелах в направлении общины Кармир Шука (Красный Базар). После этого омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян потребовал незамедлительно удалить позиции азербайджанских военных из окрестностей сел. При этом Степанян уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что среди мирных жителей пострадавших нет.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".