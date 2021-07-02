Миротворцы отчитались о разминировании сельхозугодий в Нагорном Карабахе

02 июля 2021, 09:20

Российские военные начали очистку сельскохозяйственных полей в Мартунинском районе от неразорвавшихся боеприпасов, в том числе по просьбам местных жителей, рапортовало Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы систематически обеспечивают безопасность жителям сел, расположенных вблизи линии разграничения в Мартунинском районе. Так, 10 июня российские военные по просьбе жителей села Чартар в Мартунинском районе начали их охранять во время проведения сельхозработ на полях. А 24 июня стало известно, что российские саперы провели сплошную очистку села Сос в Мартунинском районе Нагорного Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов.

Российские военные проводят работы по очистке сельскохозяйственных полей и насленных пунктов в Мартунинском районе от неразорвавшихся боеприпасов, сообщило Минобороны России. "Наша задача – это сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов в населенных пунктах Мартунинского района. В день мы проходим более одного гектара земли", – приведены в сообщении ведомства слова участника группы разминирования Алексея Войтицева.

Найденные боеприпасы уничтожаются на полигоне Баллыджа, также российские саперы выезжают по заявкам от местных жителей, отметило министерство. В качестве примера в сообщении приведен случай, когда местный житель обнаружил боеприпас на пастбище. Российские инженеры приняли решение взрывать его на месте. "Было установлено, что переносить, транспортировать данный взрывоопасный предмет запрещено, поэтому принято решение уничтожить его на месте накладным зарядом", – приведены в информации слова участника группы разминирования Сергея Харитонова.

С 23 ноября 2020 года российские саперы очистили в Нагорном Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов 2157 гектаров территории, отметило Минобороны России. "Обнаружено и обезврежено 25 640 взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".