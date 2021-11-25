Аналитики оценили характер учений чеченских силовиков на границе с Ингушетией

25 ноября 2021, 04:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активность чеченских силовиков на границе не выльется в вооруженные столкновения, так как учения носят в основном демонстрационный характер, считают политолог Алексей Малашенко и президент ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Сергей Гончаров.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией. Они отвели речные воды в сторону, что вызвало возмущение в Ингушетии - как среди местных жителей, так и у чиновников. Рамзан Кадыров заявил, что протест против работ организовала в Ингушетии "кучка провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту", а также указал, что способен отнять у Ингушетии земли, перешедшие к республике во времена Джохара Дудаева. 21 ноября чеченская делегация приехала на берег Фортанги, чтобы по шариату решить вопрос о принадлежности приграничных земель, однако представители Ингушетии не явились. 24 ноября все силовые подразделения Чечни выдвинулись на границы республики. Трехдневные учения демонстрируют готовность Чечни к войне на фоне нестабильной ситуации в мире, указал Рамзан Кадыров.

Власти Чечни объяснили, что воды Фортанги отводились лишь временно, чтобы провести берегоукрепительные работы. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов подчеркнул, что эти работы в принципе не могли повлиять на линию границы с Ингушетией. Его поддержали пользователи чеченского сегмента Instagram, раскритиковавшие ингушей за искусственное нагнетание конфликта. После резких выступлений в адрес Рамзана Кадырова в сети появилась информация о подготовке покушения на сопредседателя общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова и других ингушских активистов. Однако пользователи Instagram усомнились в достоверности этих сведений.

Кремль, федеральные власти не станут реагировать на конфликт, уверен руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Это какие-то разборки [...] Но ее (Москву) пока это не волнует", - сказал Малашенко.

Реакции ингушского населения ждать не стоит, считает политолог. "По большей части они (ингуши) молчат", - отметил Малашенко.

Активность чеченских силовиков на границе с Ингушетией не приведет к дальнейшим действиями, считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Конфликты насчет границ [...] идут уже даже не десятки, а сотни лет. В этой ситуации Кадыров хочет показать, что является главным [на Северном Кавказе], в том числе [ключевым фигурантом] территориальных проблем. Данные учения [проводятся] с целью показать оппонентам, что договориться с ними (чеченскими властями) не получится", - предположил он.

Полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков полагает, что оснований для проведения учений и оцепления границ у Кадырова нет. "Непонятно, каким образом федеральные структуры, структуры федерального подчинения – МВД, Росгвардия и прочие структуры – подчиняются губернатору", - отметил он.

"Единственная практика силовиков – это перекрытие дорог [...] Если речь не идет о чрезвычайных ситуациях", - сказал Гудков корреспонденту "Кавказского узла". Он также отметил, что люди могут спокойно перемещаться по стране, если не вводятся специальные законы и чрезвычайные ситуации.

Несмотря на ссылки Кадырова на нестабильную ситуацию в мире, граница Чечни - в основном административная. Республика соседствует с Ингушетией, Северной Осетией, Ставропольским краем и Дагестаном. Из иностранных государств Чечня граничит лишь с Грузией, причем на этом участке границы нет действующего погранперехода. Дорога к грузинской границе есть, но не имеет федерального значения. Власти Чечни проложили ее в 1998 году, то есть во время вооруженного конфликта с федеральным центром, в надежде прорвать блокаду, но Грузия воспротивилась этому, сообщил 13 ноября 2019 года ТАСС. Вопрос о строительстве дороги в Грузию в очередной раз поднимался Рамзаном Кадыровым летом, писала 11 июня "Чечня Сегодня".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Подробнее о новом витке спора о границе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров", а о его предыстории - в справке "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".