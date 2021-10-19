Военные аналитики оценили политические функции Росгвардии в Чечне

19 октября 2021, 17:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В чеченское подразделение Росгвардии набирают местных жителей, тогда как другие части этого ведомства формируются из жителей разных регионов. При этом в республике сохраняется негативное отношение к российскими силовым структурам, хотя служба в них для многих молодых людей является единственным социальным лифтом, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики и политологи, комментируя конфликт чеченских силовиков и бойцов спецназа "Витязь" из-за краповых беретов.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября стало известно, что между сотрудниками Росгвардии во время марш-броска при сдаче нормативов на получение краповых беретов произошел конфликт. Бойцы "Витязя" заявили, что силовики из Чечни получили краповые береты, хотя были сняты с дистанции за обман - друзья подвозили их на машинах во время испытаний. Драку пришлось разнимать лично начальнику главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорю Семиляку, а бойцы "Витязя", имеющие право ношения краповых беретов, в знак протеста перешли на уставные кепки, сообщил журналист Александр Коц. Глава Ассоциации подразделения специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк также 18 октября опроверг сообщения о драке и сообщил, что с испытаний был снят родственник главы Чечни. Пользователи соцсетей предложили организовать видео-флешмоб и высказать свое мнение об участниках конфликта из Чечни, кавказским силовикам, которые заслуженно носят краповые береты. Администраторы чеченских Instagram-пабликах не стали размещать публикации о конфликте.

Подробности о скандале с чеченскими спецназовцами и о том, кто имеет право на ношение краповых беретов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов"".

Части Росгвардии распределены по военным округам, сообщил член экспертного совета общественной организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев. "Эти округа другие. Не такие, как у Минобороны. Округа у Росгвардии в основном совпадают с федеральными округами. Так, существуют Южный и Северо-Кавказский округа", - пояснил он.

Как и в вооруженных силах, между округами происходит ротация военнослужащих, отметил он. "Военнослужащие могут перемещаться из одного округа в другой округ. Как правило, это переход на следующую ступень по служебной лестнице, на повышение. Но в целом, если говорить о контрактниках – сержантах, прапорщиках и офицерах, то нет такой позиции, что они служат по месту жительства и части формируются по территориальному признаку. Служить могут попасть в любой регион. Поэтому части Росгвардии в большинстве смешанные по происхождению", - рассказал Перенджиев.

По его словам, Чечня и отчасти Ингушетия являются исключением из этого правила. "Особенный подход существует в Чечне и отчасти в Ингушетии. Там Росгвардия состоит исключительно из бойцов, набранных из местных жителей. В других республиках Северного Кавказа в региональных подразделениях Росгвардии служат и переведённые из других регионов военнослужащие", - отметил Перенджиев.

Росгвардия – это общая "крыша" для военных подразделений, которые раньше были подведомственны МВД, указал военный эксперт Павел Фельгенгауэр. "Собрали внутренние войска, ОМОНы, СОБРы, другие виды спецназа. Наряду с контрактниками служат призывники. Внутренние войска в большинстве состоят из призывников. Современная Росгвардия выполняет и новые функции, которые ранее внутренние войска и спецназ не выполняли. Например, регулирует оборот оружия среди гражданского населения, выдает лицензии", - рассказал он.

Общего правила о том, куда отправятся служить контрактники или призывники, нет, указал Фельгенгауэр. "Они могут остаться в своем регионе, могут быть посланы в другой. Но есть особенности. Так, в Москве москвичи обычно не служат. А в Чечне и в Росгвардии, и в органах МВД служат, в основном, местные жители", - отметил он.

По его словам, служба в силовых структурах - способ легализации кадыровцев. "Ранее они были приписаны к системе МВД. Сейчас, когда армейская часть МВД перешла в Росгвардию, полки кадыровцев также сменили подведомственность", - отметил Фельгенгауэр.

О специфике крапового берета как знака отличия и некоторых известных его обладателях можно прочитать в справке «Кавказского узла» "От Ельцина до Кадырова: самые известные обладатели краповых беретов".

В Чечне до сих пор сохраняется в целом негативное отношение к российским силовым структурам после двух российско-чеченских войн, указал чеченский политолог Магомед Хамидов. "Ко всем силовикам, не только к краповым или другим беретам, существует отрицательное отношение. Даже к самим чеченцам, служащим в таких структурах", - подчеркнул он.

То, что какое-то число и молодых чеченцев идёт служить в силовые структуры, не увеличивает лояльность к ним. "Молодежи порой просто некуда деваться. Приходится идти в эти структуры. Зачисление в них, кстати, происходит за большие взятки", - пояснил Хамидов.

Он считает, что ничего особенного о базе "Терек" сказать нельзя. "База существует. Построена за госсчёт. Но сказать, что там есть нечто исключительное, что делает из проходящих обучение "супербойцов" нельзя", - полагает Хамидов.

Напомним, в мае 2019 года спецотряд быстрого реагирования "Терек", его командир Абузайд Висмурадов и чеченский офицер Руслан Геремеев были внесены Минфином США в санкционный "список Магнитского".