Испытания на право ношения крапового берета. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/CVFWooRDURG/

19 октября 2021, 14:58

Крупные чеченские паблики проигнорировали скандал с претендентами на краповые береты

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Администраторы популярных чеченских Instagram-пабликов не осветили скандал с чеченскими бойцами, которых подвозили на машинах во время экзамена на получение краповых беретов, посвятив публикации лишь успехам земляков на этих испытаниях. Не заметить скандал предпочли и большинство пользователей соцсети, оставивших комментарии с поздравлениями чеченским спецназовцам.

Что было потом: пользователи военных пабликов остро отреагировали на скандал с соискателями краповых беретов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября стало известно, что между сотрудниками Росгвардии во время марш-броска при сдаче нормативов на получение краповых беретов произошел конфликт. Бойцы "Витязя" заявили, что силовики из Чечни получили краповые береты, хотя были сняты с дистанции за обман - друзья подвозили их на машинах во время испытаний. Драку пришлось разнимать лично начальнику главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорю Семиляку, а бойцы "Витязя", имеющие право ношения краповых беретов, в знак протеста перешли на уставные кепки, сообщил журналист Александр Коц. Глава Ассоциации подразделения специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк также 18 октября опроверг сообщения о драке и сообщил, что с испытаний был снят родственник главы Чечни. Пользователи соцсетей предложили организовать видео-флешмоб и высказать свое мнение об участниках конфликта из Чечни, кавказским силовикам, которые заслуженно носят краповые береты.

Подробности о скандале с чеченскими спецназовцами и о том, кто имеет право на ношение краповых беретов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов"".

Чеченские паблики не стали поднимать тему скандала вокруг получения краповых беретов спецназовцами из чечни. Их публикации касаются лишь успехов силовиков из республики на испытаниях на право ношения "крапового берета".

Скриншот комментария пользователя werwolf242 к записи в Instagram-паблике "Грозный-информ" от 16.10.21.Так, в Instagram-паблике "Грозный-информ" 16 октября опубликована информация о том, что 7 спецназовцев из Чечни получили право ношения крапового берета. В публикации перечисляются их звания и имена: командир ОМОН Управления Росгвардии по Чечне майор полиции Анзор Бисаев, командир ГБР СОБР "Терек" Управления Росгвардии по Чечне подполковник полиции Сайди Лорсанкаев, младший сержант Мовсар Абдулхаджиев, ефрейтор Рамзан Мукаев, рядовой Хизир Мусаев, лейтенант Идрис Аташев, рядовой Тамерлан Садулаев. Публикация к 14:55 мск 19 октября набрала 1463 отметки "нравится" и 36 комментариев. Большинство пользователей поздравили силовиков, лишь два комментария касаются конфликта с участием чеченских спецназовцев. 

"Надеюсь, информацию про эту позорную сдачу довели до Рамзана Ахматыча и он заставит их сдать на береты нормально", - указал werwolf242. "Надеюсь", - поддержал его _mamaev__05__.

О специфике крапового берета как знака отличия и некоторых известных его обладателях можно прочитать в справке «Кавказского узла» "От Ельцина до Кадырова: самые известные обладатели краповых беретов".

Испытания на право ношения крапового берета. Фото: Влад Александров, ЮГА.руВ Instagram-паблике ЧГТРК "Грозный", начитывающем 999 тысяч подписчиков, в тот же день была размещена аналогичная публикация, в том числе видео с испытаний. Она набрала на 14:55 мск 19 октября 35 тысяч просмотров и 24 комментария. Большинство авторов комментариев на русском языке восхитились успехами силовиков, получивших "краповые береты", оставили поздравления или комментарии "Ахмат - сила".

Публикация в паблике "Чечня онлайн" была посвящена одному из участников испытаний Анзору Бисаеву. "При сдаче экзамена на краповый берет нашего командира ОМОН Чеченской республики назвали "чеченским танком". Настолько огромную волю и умения он показал всем присутствующим. Поздравляем с краповым беретом!" - указано в публикации. На 14:55 мск 19 октября публикация в Instagram-паблике, насчитывающем 174 тысячи подписчиков, набрала 22,3 тысячи просмотров и 20 комментариев. Все авторы комментариев на русском языке поздравили Бисаева с успехом, многие пользователи оставили одобрительные смайлики. 

В паблике "Чечня сегодня" нет ни информации об испытаниях сотрудников Росгвардии за право носить краповые береты, ни информации о возникшем конфликте.

Напомним, что на фоне молчания чеченских пабликов пользователи соцсети "ВКонтакте" адресовали Рамзану Кадырову вопросы о чеченских "краповых беретах".

Примечание:

"Представители диаспоры не подтверждают участие чеченцев из Австрии в событиях на Украине", "В Казахстане задержан уроженец Чечни, предположительно воевавший на Украине", "Минобороны РФ сочло домыслами сведения об участии военнослужащих РФ в боях на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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