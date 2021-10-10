Активисты собрали за два дня 400 000 рублей для семьи сирийских черкесов

10 октября 2021, 18:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Черкесы из разных регионов России откликнулись на призыв собрать деньги для покупки дома семье репатриантов из Сирии, живущих в Нальчике в бедственном положении. За два дня собрано 400 тысяч рублей, рассказала глава организации "Жъэгу".

Как писал "Кавказский узел", в июле 2014 года активисты в Кабардино-Балкарии заявили о бедственных условиях проживания сирийских черкесов в санатории "Терек", в котором тогда жили 139 репатриантов из Сирии, в том числе около 30 детей. Активисты объявили сбор денег на покупку для них матрасов, одеял, подушек и постельного белья. Власти республики занимаются вопросом расселения репатриантов, сообщил тогда директор санатория Барасби Бисчоков.

На призыв помочь семье репатриантов откликнулись черкесы из разных регионов

Репатрианты из Сирии Зиуар Аюб и Лара Хаджмухамад до сих пор живут в санатории "Терек", где "все вещи пропахли плесенью", но не имеют возможности переехать, говорится в публикации, размещенной 8 октября в Telegram-канале "Адыгэ Хэку – черкесский канал". "Напоминание о тех репатриантах, которых забыли в сыром, заплесневевшем санатории "Терек"", – поясняется в сообщении.

Вечером того же дня в этом Telegram-канале было опубликовано объявление о сборе средств для Аюба и Хаджмухамад. "Благотворительная акция "Дом для семьи репатриантов". В рамках акции объявляется сбор средств на приобретение дома для семьи репатриантов из Сирии Зиуар Аюб и Лара Хаджмухамад. Семья живёт в санатории "Терек" в ужасающих условиях около 7 лет. Планируется приобрести дом в сельской местности стоимостью около 500 тысяч рублей. Все желающие оказать помощь могут переводить средства на карточку группы "Помощь соотечественникам из Сирии" [...] получатель Ольга Бегрет", говорится в объявлении.

За два дня общественной организации "Жъэгу" (Очаг) удалось собрать более 400 тысяч рублей для покупки дома семье репатриантов из Сирии, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" соучредитель организации Ольга Бегрет. "Один наш земляк перечислил 100 тысяч рублей, из Северной Осетии перечислили 50 тысяч, помощь поступила от адыгов из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Адыгеи", – рассказала она.

Ольга Бегрет подчеркнула, что помощь важна "любая, независимо от размера", и выразила благодарность тем, кто откликнулся. По ее словам, активисты организации планируют купить семье дом в сельской местности стоимостью около 500 тысяч рублей, и сбор средств продолжается.

В санатории "Терек" осталось две семьи репатриантов

Зиуар Аюб и Лара Хаджмухамад приехали в Нальчик в 2013 году в связи с началом войны в Сирии. Они проживают в санатории "Терек" около восьми лет, занимая одну комнату площадью 14 квадратных метров.

Лара Хаджмухамад рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что, когда другим репатриантам покупали дома, им сказали, что денег не хватает, и предложили подождать. "Нас оставили, может, потому, что старались обеспечить жильем семьи с детьми, а у нас детей нет", – предположила она.

Семья репатриантов живет на первом этаже санатория, в котором ремонт не проводился с советских времен. Здание не отапливается, в коридоре и в комнате сырость и пахнет плесенью, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Хаджмухамад, комнату они отапливают электрообогревателем, еду готовят тут же на электроплите. Недавно в санаторий подали теплую воду, но ванная и туалет также в очень запущенном состоянии, рассказала Лара Хаджмухамад.

Еще одна семья репатриантов живет на втором этаже, но представитель этой семьи пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что они собираются возвращаться в Сирию, поэтому им другое жилье не нужно.

До декабря 2013 года, пока руководителем Кабардино-Балкарии был Арсен Каноков, 61 семье репатриантов были куплены дома в различных населенных пунктах республики – в станице Благовещенская Прохладненского района, Крем-Константиновка, Ерокко, Анзорей и других, рассказала Ольга Бегрет. "А всего, по моим данным, жилье было куплено 81 семье репатриантов. В том числе матери и брату Лары Хаджмухамад был куплен дом в станице Александровская Майского района. По ее просьбе мы рассматриваем возможность приобрести и для нее дом в этом же населенном пункте, поближе к матери", – пояснила она.

По ее словам, оставшимся трем семьям жилье не было приобретено из-за нехватки средств, поскольку деньги на обустройство репатриантов собирали предприниматели республики. Их собирались расселить позже, однако после ухода Арсена Канокова с должности главы республики, вопрос обеспечения репатриантов жильем больше не рассматривался, а сами они, по ее словам, из-за скромности молчали о своих проблемах.

Здесь также оставалась 88-летняя репатриантка Шазия Нух, пояснила Ольга Бегрет. В 2020 году Арсен Каноков снял для нее благоустроенную квартиру и сейчас оплачивает аренду, а самой пожилой женщине ежемесячно перечисляет деньги на жизнь, уточнила она.

По данным МВД Кабардино-Балкарии, с 2012 года разрешительные документы для проживания на территории республики получили 2302 этнических черкеса. Из них разрешение на временное проживание получили 495 человек, вид на жительство – 834 человека, право приобретения российского гражданства – 306 человек, временное убежище – 667 человек, из которых на 1 марта 2020 года в республике осталось 11 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, черкесы начали возвращаться на Северный Кавказ в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза вооруженного конфликта. К концу 2018 года поток репатриантов сократился в связи с нормализацией ситуации в Сирии, но черкесы продолжили приезжать на учебу в Россию. Общественные организации регулярно помогали им в обустройстве на родине их предков. Так, в Кабардино-Балкарии активисты из группы "Помощь соотечественникам из Сирии" и общественной организации "Пэрыт" в мае 2020 года раздали 33 продуктовых набора – студентам из Сирии, обучающимся в КБГУ.

Адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Адыги", размещенной на "Кавказском узле".

Материалы о положении черкесских репатриантов в России и акциях помощи им "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Черкесский вопрос", а новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа – на странице "Сирия в огне".