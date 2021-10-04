Следствие связало заказ на убийство Джамалудиновых с земельным конфликтом

04 октября 2021, 14:15

За организацию попытки убийства Омаргаджи Джамалудинова и его сына Ахмеда, помощника прокурора Махачкалы, задержан 62-летний мужчина, разыскиваются другие участники сговора. Причиной заказа убийства стал спор из-за земельного участка, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября МВД Дагестана сообщило о поисках помощника прокурора Махачкалы Ахмеда Джамалудинова и его 60-летнего отца Омаргаджи Джамалудинова, которые 2 октября выехали из дома на автомобиле и перестали выходить на связь. Исчезновение Джамалудиновых было инсценировкой, они были укрыты сотрудниками уголовного розыска в рамках спецоперации, сообщило сегодня МВД Дагестана.

62-летний житель Дагестана и "иные лица" заподозрены в приготовлении к совершению убийства двух или более лиц, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, в июне 2020 года в связи с имущественным спором по поводу земельного участка с 60-летним жителем города Махачкалы подозреваемые вступили в сговор об убийстве мужчины и его сына. Подготовка к убийству велась с июля 2020 года - были найдены исполнители, велась слежка за передвижениями Джамалудиновых, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Подозреваемым не удалось довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку о планируемом преступлении стало известно правоохранительным органам и все действия происходили под контролем стражей правопорядка", - указано в сообщении.

Заказчик убийства задержан, "принимаются меры по задержанию и других участников преступления", процитировал "Интерфакс" сообщение ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 6 февраля в одном из отделов полиции Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули Абакар Капланов. По подозрению в убийстве были задержаны два сотрудника Росгвардии, Сулейман и Салман Курбановы. Жители села Новокули сообщили, что подозреваемые долгое время конфликтовали с Каплановым из-за земельного участка.

Одной из причин возникновения подобных конфликтов могло стать отсутствие доверия к судебной и правоохранительной системам, считает главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагидов. "Этот конфликт не решался на протяжении многих лет, как другие подобные конфликты материального плана, которые возникают в Дагестане. В государственных институтах... люди не видят справедливости, к ним нет доверия, и поэтому они творят самосуд", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".