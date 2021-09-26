26 сентября 2021, 14:24

11 жителей Азербайджана задержаны при попытке проехать в Кельбаджарский район

Сотрудники полиции задержали 11 человек, которые намеревались проникнуть на неразминированные территории в Кельбаджарский район, сообщила полиция Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Азербайджане периодически задерживают жителей за нарушение запрета на посещение перешедших под контроль страны территорий Нагорного Карабаха, на которых велись боевые действия во время осеннего обострения конфликта. Так, 5 августа были задержаны два жителя Азербайджана, пытавшихся проехать в места боев.

Сотрудники Кельбаджарского районного отдела полиции задержали 25 сентября Хикмета Шукюрова, Эльчина Алиева, Натига Джаббарова, Джамаледдина Гасымова, Сейфуллу Джаббарова, Замина Гараева, Фируза Ахундова, Ниямеддина Салахова, Бахшеиша Самедова, Мурада Алиева и Рамиза Бандалиева, пытавшихся 25 сентября без разрешения проехать в Кельбаджарский район (армянское название – Карвачарский район, – прим. "Кавказского узла"), сообщило сегодня АПА cо ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.

В отделе полиции с задержанными проведены профилактические беседы. В частности, правоохранители рассказали местным жителям, что мины и взрывчатые вещества, которые предположительно находятся на территории, представляют угрозу для их жизни. В отношении задержанных приняты меры в административном порядке, проинформировало Report со ссылкой на ведомство. В информации не уточняется, какие именно административные меры были предприняты в отношении нарушителей запрета на посещение неразминированных территорий.

Ранее в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что в период с 10 ноября 2020 года по 22 сентября 2021 года в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией в результате подрывов на минах погибли семь военнослужащих и 24 мирных жителя, ранения получили 91 военный и 38 мирных жителей. 

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год, поскольку очистка места военных действий от боеприпасов  долгий и сложный процесс, пояснили российские эксперты.

Напомним, что ранее жители Тертерского района не исключили попытки мародерства в Нагорном Карабахе. Также сотрудник "Платформы гражданского общества" Халид Агалиев отметил, что в зону боев проникают вынужденные переселенцы из желания побывать на малой родине.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. 

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Франция направила Азербайджану более 500 тысяч евро на поиски пропавших без вести", "Тела двух сельчан найдены на минном поле в Азербайджане", "Пастух пострадал при взрыве мины в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

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