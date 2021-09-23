Дагестанский боец ММА объяснил тренировкой избиение сослуживца

23 сентября 2021, 13:13

На видео, в котором боец ММА из Дагестана Асхаб Магомедов бьет солдата-срочника, было зафиксировано не избиение новобранца, а спарринг-тренировка, рассказал сам спортсмен.

Видеозапись инцидента была опубликована в Instagram-аккаунте уроженца Дагестана, бойца ММА Асхаба Магомедова, но на ней было показано не избиение солдата-срочника, а тренировка, утверждает Асхаб Магомедов.

"Это не новобранец - на тот момент я служил четыре месяца, ему оставалось служить месяц-полтора. Я проводил там тренировки - это был полевой выход у нас, я тренировал ребят. Этот парень был чуть слабохарактерный, но всегда хотел тренироваться, всегда спрашивал. Я видел, что он слабохарактерный, я ему в какой-то момент сказал: пойдем тренироваться. У него не было выносливости, мы стояли три раунда по три минуты", - приводит сегодня слова Магомедова "РЕН ТВ".

Асхаб Магомедов подчеркнул, что на видео "нету практически ни одного удара по лицу, ногой по лицу". "Это было по перчаткам. Плакал [солдат] от того, что ему было плохо - он был весь мокрый, от того, что в пруду плавал и кросс все бегали, плакал, потому что тяжело дышать. Не скажу, что это обычная тренировка, но это была тренировка. Мы были в перчатках, у обоих были капы. Посмотрите видео - там нет ни одного удара по лицу жесткого", - сказал он.

Спортсмен добавил, что и после службы в армии общается с тем человеком. "Сегодня созванивался, позавчера созванивался. Это видео было опубликовано 29 мая прошлого года, больше года прошло. Я с ним общаюсь, виделся", - рассказал Магомедов.

На кадрах видео, опубликованного изданием, виден лежащий на земле молодой человек в камуфляжной форме. Плача, он закрывает лицо руками в боксерских перчатках. Асхаб Магомедов, требуя от солдата подняться, наносит ему удары в область головы – руками в боксерских перчатках и босой ногой, после чего поднимает его, продолжая наносить удары и говоря: "Встань! Встань!". Instagram-аккаунт Асхаба Магомедова, по состоянию на 13.10 мск, недоступен.

Асхаб Магомедов проходил срочную службу в армии с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года, он служил в Нижнем Новгороде, сообщил 22 сентября "Спорт-Экспресс".

Магомедов также пожаловался, что после публикации видео его "затравили в сети" пользователи, предполагающие, что на кадрах показан межнациональный конфликт. "В интернете распространяют, что именно национальный конфликт, что дагестанец унижает русских. Я родился, я вырос в Москве. У меня лучшие друзья русские, славяне", - пояснил он в комментарии, аудиозапись которого опубликовал вечером 22 сентября нижегородский Telegram-канал Ni Mash.