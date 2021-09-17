На избирательном участке в Нальчике. 17 сентября 2021 г. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

17 сентября 2021, 21:12

Выборы в Кабардино-Балкарии проходят при нехватке наблюдателей

Отделения партий в Кабардино-Балкарии не располагают достаточным количеством собственных наблюдателей и вынуждены полагаться на систему видеонаблюдения за ходом голосования. 

Как сообщал "Кавказский узел", проведение голосования в Кабардино-Балкарии будут обеспечивать 13 территориальных и 355 участковых избирательных комиссий. За ходом голосования будут следить 710 наблюдателей, подготовленных Общественной палатой Кабардино-Балкарии, проинформировал 30 августа на своем сайте избирком.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В эти же дни в Кабардино-Балкарии пройдут выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе выборы Совета местного самоуправления Нальчика, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

На 280 избирательных участках республики установлена система видеонаблюдения. Изображение передается на мониторы в Центр общественного наблюдения, который находится в Общественной палате, где за ходом голосования могут наблюдать представители партий и общественности, а также журналисты, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-центра Общественного штаба по наблюдению за выборами Юлия Ордокова.

На избирательном участке в Нальчике. 17 сентября 2021 г. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла""Одновременно можно следить за голосованием на шести мониторах, на которых, сменяя друг друга, транслируется видео в режиме реального времени с каждого из 280 участков, в дальнейшем переключая на другие участки. При этом видеокамеры на участках ведут запись происходящего и у наблюдателей есть возможность посмотреть видеозапись с начала", - сообщила Ордокова.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала сегодня на трех участках - на участке №162, в Государственном концертном зале, №163 - в здании Главпочтамта и на участке №130 в средней школе-лицее №2.

За время пребывания корреспондента на избирательном участке с 12.30 до 13.30 проголосовали 12 человек. В УИК не предоставили сведений о том, сколько человек проголосовало с утра, отметив, что не проводили никаких подсчетов. В прозрачной урне для голосования уже было некоторое количество бюллетеней. В качестве наблюдателей присутствовали два человека – представитель КПРФ и общественный наблюдатель. Они отметили, что никаких нарушений хода голосования пока не было.

На участке №163 в здании Главпочтамта было чуть больше людей. Голосовали здесь в основном пенсионеры. За время пребывания корреспондента проголосовали три человека. За ходом выборов здесь наблюдали два представителя КПРФ.

На избирательном участке в Нальчике. 17 сентября 2021 г. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"Один из наблюдателей, Мухсин Ныров, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что нарушений ими замечено не было: "Единственное, что мало народа приходит. Может, потому что рабочий день".

В школе-лицее №2 за время посещения корреспондента проголосовал всего один избиратель. Однако общественный наблюдатель рассказала, что с утра было много людей. "С утра проголосовали не менее двухсот человек", - отметила она. Наблюдатель предположила, что голосующие были сотрудниками государственных структур.

Представитель "Партии роста" заявила корреспонденту "Кавказского узла", что партия не смогла обеспечить наблюдение за выборами. "У нас нет людей. У нас в партии всего 10 человек", - сказала она.

Руководитель кабардино-балкарского отделения КПРФ Борис Паштов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что наблюдает за выборами в режиме онлайн со своего компьютера. Такую возможность можно получить через сайт Госуслуги с разрешения избиркома Кабардино-Балкарии. Партия направила своих наблюдателей на большинство участков, но охватить все участки наблюдением не смогла, указал он.

Партия "Справедливая Россия - За правду" также наблюдает за ходом выборов по мониторам в Общественной палате. Представители партии дежурят в Центре наблюдения по графику и отслеживают ход голосования, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в офисе партии.

Руководитель местного отделения "Яблока" Хаким Кучмезов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что лично объездил несколько участков и обратил внимание на низкую явку. "На 124-м избирательном участке в течение часа пришел только один человек", - сказал он.

Примечание:

"Жители Нижнего Чегема потребовали снять с выборов кандидатов в депутаты", "Нальчане безразлично отнеслись к выборам в горсовет", "Жители Нижнего Чегема потребовали самороспуска местных депутатов".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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