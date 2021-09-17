Выборы в Кабардино-Балкарии проходят при нехватке наблюдателей

17 сентября 2021, 21:12

Отделения партий в Кабардино-Балкарии не располагают достаточным количеством собственных наблюдателей и вынуждены полагаться на систему видеонаблюдения за ходом голосования.

Как сообщал "Кавказский узел", проведение голосования в Кабардино-Балкарии будут обеспечивать 13 территориальных и 355 участковых избирательных комиссий. За ходом голосования будут следить 710 наблюдателей, подготовленных Общественной палатой Кабардино-Балкарии, проинформировал 30 августа на своем сайте избирком.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В эти же дни в Кабардино-Балкарии пройдут выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе выборы Совета местного самоуправления Нальчика, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

На 280 избирательных участках республики установлена система видеонаблюдения. Изображение передается на мониторы в Центр общественного наблюдения, который находится в Общественной палате, где за ходом голосования могут наблюдать представители партий и общественности, а также журналисты, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-центра Общественного штаба по наблюдению за выборами Юлия Ордокова.

"Одновременно можно следить за голосованием на шести мониторах, на которых, сменяя друг друга, транслируется видео в режиме реального времени с каждого из 280 участков, в дальнейшем переключая на другие участки. При этом видеокамеры на участках ведут запись происходящего и у наблюдателей есть возможность посмотреть видеозапись с начала", - сообщила Ордокова.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала сегодня на трех участках - на участке №162, в Государственном концертном зале, №163 - в здании Главпочтамта и на участке №130 в средней школе-лицее №2.

За время пребывания корреспондента на избирательном участке с 12.30 до 13.30 проголосовали 12 человек. В УИК не предоставили сведений о том, сколько человек проголосовало с утра, отметив, что не проводили никаких подсчетов. В прозрачной урне для голосования уже было некоторое количество бюллетеней. В качестве наблюдателей присутствовали два человека – представитель КПРФ и общественный наблюдатель. Они отметили, что никаких нарушений хода голосования пока не было.

На участке №163 в здании Главпочтамта было чуть больше людей. Голосовали здесь в основном пенсионеры. За время пребывания корреспондента проголосовали три человека. За ходом выборов здесь наблюдали два представителя КПРФ.

Один из наблюдателей, Мухсин Ныров, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что нарушений ими замечено не было: "Единственное, что мало народа приходит. Может, потому что рабочий день".

В школе-лицее №2 за время посещения корреспондента проголосовал всего один избиратель. Однако общественный наблюдатель рассказала, что с утра было много людей. "С утра проголосовали не менее двухсот человек", - отметила она. Наблюдатель предположила, что голосующие были сотрудниками государственных структур.

Представитель "Партии роста" заявила корреспонденту "Кавказского узла", что партия не смогла обеспечить наблюдение за выборами. "У нас нет людей. У нас в партии всего 10 человек", - сказала она.

Руководитель кабардино-балкарского отделения КПРФ Борис Паштов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что наблюдает за выборами в режиме онлайн со своего компьютера. Такую возможность можно получить через сайт Госуслуги с разрешения избиркома Кабардино-Балкарии. Партия направила своих наблюдателей на большинство участков, но охватить все участки наблюдением не смогла, указал он.

Партия "Справедливая Россия - За правду" также наблюдает за ходом выборов по мониторам в Общественной палате. Представители партии дежурят в Центре наблюдения по графику и отслеживают ход голосования, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в офисе партии.

Руководитель местного отделения "Яблока" Хаким Кучмезов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что лично объездил несколько участков и обратил внимание на низкую явку. "На 124-м избирательном участке в течение часа пришел только один человек", - сказал он.