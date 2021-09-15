Адвокаты скептически оценили шансы на амнистию противников карантина в Северной Осетии

15 сентября 2021, 22:30

Шансов на амнистию арестованных и осужденных участников акции протеста против режима самоизоляции в апреле 2020 года во Владикавказе, практически нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты. По их мнению, родные могут добиваться помилования, используя широкий общественный резонанс.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону 26 и 28 июля вынес приговоры двум группам участников акции протеста против режима самоизоляции, которая состоялась в апреле 2020 года во Владикавказе. Десять человек осуждены на срок от 4 лет и 9 месяцев до 6 с половиной лет колонии. После первого приговора представители общественности Северной Осетии назвали его слишком суровым, пользователи Instagram сочли его "показательной поркой". В судах Ростова-на-Дону к 28 июля находились ещё четыре дела, связанные с событиями апреля 2020 года во Владикавказе. 14 сентября стало известно, что родственники участников митинга обратились к Путину с просьбой помиловать осуждённых и заключенных в СИЗО.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Активисту Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. Осужденные единомышленники Чельдиева не были известными в республике активистами и стали жертвами эффекта толпы, заявили местные аналитики.

Обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором родственники арестованных и осужденных участников митинга против режима самоизоляции в Северной Осетии попросили об амнистии для них, опубликовано 13 сентября на странице "Свободу сынам Осетии!" в Instagram, которую ведет жительница Владикавказа Фатима Фарниева. У этой страницы по данным на 21.00 мск 15 сентября 1785 подписчиков.

"Просим Вас в рамках имеющихся полномочий президента России внести законопроект о проведении амнистии в отношении 38 жителей Осетии, которые находятся в СИЗО г. Ростова-на-Дону около полутора лет. Часть их них уже осуждена к срокам лишения свободы от 4,9 до 6,6 лет. Учитывая, что таких ситуаций, связанных с пандемией, в мире не происходило, и, учитывая срок, который они уже отсидели, просим вас проявить гуманность к нашим детям, которые растерялись и проявили излишнюю эмоциональность в этой ситуации", - говорится в обращении.

Также в нем указано, что обращение поддерживают представители семидесяти фамилий и ряд общественных организаций, которые готовы поручиться за задержанных участников митинга. Фатима Фарниева поясняет, что это открытое письмо президенту. "Надеемся, что без ответа нас не оставят", - комментирует послание она.

Авторы обращения, с которыми сегодня связалась корреспондент "Кавказского узла" заявили, что они ждут на него ответа и не хотят пока давать комментарии.

Адвокаты оценили перспективы обращения к Путину

Адвокат Вадим Балаев, работающий в адвокатской палате Санкт-Петербурга и Берлина, выразил сомнение в том, что участникам протеста во Владикавказе получится попасть под амнистию. В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" он пояснил, что помиловать можно лишь уже осужденных – то есть для помилования нужно дождаться решения суда.

Помочь активистам может только широкий общественный резонанс, считает Балаев. "Думаю, что вероятность попасть под амнистию у наших земляков почти нулевая. Особенно после обнуления Конституции и ее гаранта в 2020 году и массовых репрессий, которые только набирают оборот. Список состоявшихся амнистий в РФ есть в Википедии, например. И только в рамках одной из них (амнистия 2013 года) были освобождены узники "Болотного дела", Pussy Riot и прочие нелояльные режиму осужденные. Сейчас же ситуация такова, что нет для государства более страшного врага, чем люди, которые не боятся выйти на улицу, называют вещи своим именами, потенциально могут претендовать на избрание в парламент и прочее. И "апрельские бунтовщики", включая Чельдиева, относятся именно к этой категории", - заявил Вадим Балаев.

По его мнению, есть еще теоретический вариант с помилованием. "Но за все время своего президентства Владимир Путин крайне редко пользовался этим исключительным правом, и помилованных можно пересчитать по пальцам (украинка Савченко, например, которую помиловали, чтобы обменять на россиян, заключенных на Украине). Если что-то и может помочь ребятам, так это максимальная огласка, общественный резонанс и постоянное освещение процесса в СМИ (особенно перед выборами, которые, правда, уже совсем скоро). Но и в этом случае шансы невелики, но можно было бы надеяться на небольшие сроки (три года вместо шести, например) и в самом лучшем случае - на условный срок. Об оправдании и думать не стоит, к сожалению", - отметил Вадим Балаев.

Московский адвокат Калой Ахильгов акцентировал внимание на том, что амнистия и помилование – это разные вещи.

"Они должны сначала получить приговор, а потом просить помилования", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" Калой Ахильгов.

По его словам, для помилования признавать вину необязательно.

Помилование, согласно статье 85 УК РФ, может применяться только к осужденным, также указал владикавказский адвокат Заур Бегиев.

Статья 85 УК РФ "Помилование" гласит: 1. Помилование осуществляется президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица. 2. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость.

"В данном случае по вопросу Чельдиева и других лиц, которые проходят по митингу, их приговоры еще не вступили в силу. Многие из них еще не прошли первую судебную стадию. Они на данный момент не могут быть помилованы, потому что еще не осуждены", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Заур Бегиев.

Он также отметил, что закон не обязывает человека признавать вину в случае помилования.

Амнистия регулируется статьей 84 УК РФ, сообщил адвокат.

Статья 84 УК РФ "Амнистия" гласит: 1. Амнистия объявляется Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц. 2. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость.

По его словам, обычно амнистия бывает приурочена к каким-то событиям, например годовщине победы в Великой Отечественной войне. "Обычно амнистия касается преступления небольшой и средней тяжести и определенных лиц и статей. В данном случае речь об амнистии не может идти, речь может идти о помиловании, которое может состояться после того, как участников митинга осудят", - заявил Заур Бегиев.

Родные рассказывают об участниках митинга во Владикавказе

Фатима Фарниева, которая ведет страницу "Свободу сынам Осетии!" в Instagram, является супругой Георгия Фарниева – одного из участников митинга 20 апреля 2020 года во Владикавказе, находящегося под следствием. Помимо актуальной информации по уголовному делу, она публикует информацию о тех, кто сейчас находится в ростовском СИЗО, истории этих людей и их семей.

Женщина поделилась и историей своей семьи. "Как бы это удивительно ни звучало, но этому мужчине хватило 5 дней общения, чтоб увидеть будущее, где есть #МЫ. Это было самое настоящее воровство, наглая кража девушки, которая вышла с работы🙂 Замуж за 5 дней. И с тех [пор] прошло 11 лет, у нас двое прекрасных детей. За спиной большой пройденный путь, на котором повстречались проблемы со здоровьем, реанимация, потеря родных людей, и многое другое, что может коснуться любого человека. Но никогда даже мысль не пробежала бросить в трудный момент. За чашечкой чая, каждый вечер, мы строили планы на будущее и ставили цели. И достигали их вместе!" - написала Фатима в посте от 26 августа.

В своем обращении к мужу в этом посте она указала, что всегда будет рядом с ним. "Я не могу сейчас отступить и отдать тебя просто так, я боролась за тебя слишком много раз, неоднократно возле дверей реанимации, вымаливала тебя у Бога, когда весь в крови лежал на моих руках, молила тебя, чтоб жил. И вот теперь я хочу вырвать тебя из этих проклятых стен! Вдогонку с детьми ехала за тобой, когда сказали, что тебя этапируют. Две недели провела в Ростове, пока не убедилась, что с тобой всё в порядке. Я с тобой, где бы ты ни был", - написала женщина.

Сестра Маги Кадырова Неля рассказала на странице Фарниевой о своем брате. По ее словам, брат воспитывал ее один с очень ранних лет и заменил ей и отца, и мать. "Отец мой работал в МВД и погиб при исполнении служебных обязанностей. С тех пор я никогда не чувствовала себя сиротой. А все потому, что мне брат не давал это почувствовать. А теперь у меня забрали [его] и осудили на 5 лет и 6 месяцев. Скажите, зачем так строго?" - написала Неля.

Напомним, что обвиняемым в организации массовых беспорядков во Владикавказе Вадиму Чельдиеву, Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову 13 июля Ростовский областной суд продлил сроки ареста до 14 октября.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".