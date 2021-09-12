Жители Ростова-на-Дону выступили против строительства скоростного шоссе

12 сентября 2021, 07:54

Активисты микрорайона Левенцовский начали сбор подписей под обращением в Минтранс Ростовской области, в котором они попросили не допустить прокладку транспортного кольца рядом с жилыми домами.

Жители Левенцовки подготовили коллективное обращение в Министерство транспорта Ростовской области, в котором потребовали пересмотреть проект Ростовского транспортного кольца, участок которого планируется проложить вдоль западной границы микрорайона.

Они опасаются, что скоростное шоссе дополнительно загрузит транспортную инфраструктуру района, а большое число автомобилей создаст дополнительный шум, вибрации и выхлопные газы в микрорайоне, сообщило со ссылкой на обращение активистов издание 161.ru.

Активисты также объявили о сборе подписей среди жителей западной части города против проекта.

"Мы в целом занимаемся экологией района... Видно, что мы в перспективе получим еще одну проблему", - заявил представитель инициативной группы Алексей Берешпалов. Он отметил, что можно сбыло бы установить экраны от шума, не допустить пробок, но люди не верят, что все это будет реализовано, "скорее всего... сделают всё так, как обычно делают".

Инициативная группа призывала чиновников пересмотреть проект и не допустить прокладку дороги рядом с жилыми домами. Сбор подписей объявлен до 13 августа, после чего активисты направят обращение в Минтранс, заявил Берешпалов.

Власти Ростовской области запланировали начать строительство Западной хорды в 2022 году, сообщила 13 мая Rostovgazeta. По предварительной оценке, протяжённость Западного обхода составит 13,5 километра, а стоимость, с учётом первой категории дороги, нескольких развязок, путепроводов и эстакад, — не менее 30 миллиарда рублей, сообщил 13 февраля 2020 года со ссылкой на министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова Donnews. По словам министра, проект решит транспортные проблемы Левенцовки и Мясниковского района.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2020 года около 40 жителей ростовского микрорайона "Левенцовский" на пикете потребовали от властей полностью рекультивировать мусорный полигон и провести проверку предприятий, расположенных вблизи жилых домов. Участники акции пожаловались на постоянный неприятный запах и ухудшение здоровья, прохожие поддержали их требования.