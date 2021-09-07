Учения мотострелков прошли в горах Чечни

07 сентября 2021, 10:54

Более 1,5 тысячи военных, в том числе мотострелки и экипажи армейской авиации, отработали навыки наступления и обороны на горном полигоне "Гвардейский" в Чечне.

Учения мотострелков и экипажей армейской авиации 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проходили на полигоне в Шалинском районе.

Мотострелки при поддержке авиации отработали навыки по обороне в горно-лесистой местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, а также выход из боя и отход в заданную точку, информировало сегодня на своем сайте Минобороны России.

В учениях учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, транспортно-боевые вертолёты Ми-35М, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", а также комплексы беспилотных летательных аппаратов "Орлан" и "Элерон", – уточнило ведомство.

Вместе с учениями в Чечне в ЮВО одновременно проводятся маневры на полигонах на Ставрополье, в Ростовской области, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тысяч военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, добавило министерство.

"Кавказский узел" также сообщал, что 15 июля более 250 зенитчиков отработали в Чечне навыки уничтожения ударных беспилотников.