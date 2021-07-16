Учения зенитчиков прошли в Чечне

16 июля 2021, 08:20

" Кавказский узел " также писал, что 13 июля снайперы Южного военного округа совместно с расчетами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны отработали в горах Чечни уничтожение беспилотных летательных аппаратов.

Зенитчики отработали заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение целей. "В учении приняли участие свыше 250 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 60 единиц вооружения, военной и специальной техники", – пояснила пресс-служба ЮВО.

"Экипажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Тор-М2 совершили 50-километровый марш, во время передвижения военнослужащие плотным огнем из стрелкового оружия отразили атаку диверсантов условного противника", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Автор: Кавказский узел

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