16 июля 2021, 08:20
Учения зенитчиков прошли в Чечне
Более 250 зенитчиков отработали в Чечне навыки уничтожения ударных беспилотников, сообщили военные.
Военнослужащие зенитных подразделений мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне отработали боевые навыки по уничтожению вражеских беспилотников, сообщила пресс-служба ЮВО.
"Экипажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Тор-М2 совершили 50-километровый марш, во время передвижения военнослужащие плотным огнем из стрелкового оружия отразили атаку диверсантов условного противника", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.
Зенитчики отработали заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение целей. "В учении приняли участие свыше 250 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 60 единиц вооружения, военной и специальной техники", – пояснила пресс-служба ЮВО.
"Кавказский узел" также писал, что 13 июля снайперы Южного военного округа совместно с расчетами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны отработали в горах Чечни уничтожение беспилотных летательных аппаратов.
Автор: Кавказский узел