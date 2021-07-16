Учения зенитчиков. Фото пресс-службы МО России https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12240791@egNews

16 июля 2021, 08:20

Учения зенитчиков прошли в Чечне

Более 250 зенитчиков отработали в Чечне навыки уничтожения ударных беспилотников, сообщили военные.

Военнослужащие зенитных подразделений мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне отработали боевые навыки по уничтожению вражеских беспилотников, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Экипажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Тор-М2 совершили 50-километровый марш, во время передвижения военнослужащие плотным огнем из стрелкового оружия отразили атаку диверсантов условного противника", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Зенитчики отработали заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение целей. "В учении приняли участие свыше 250 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 60 единиц вооружения, военной и специальной техники", – пояснила пресс-служба ЮВО.

"Кавказский узел" также писал, что 13 июля снайперы Южного военного округа совместно с расчетами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны отработали в горах Чечни уничтожение беспилотных летательных аппаратов.

Примечание:

"Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ", "Учения мотострелков прошли в Чечне", "Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе".

Автор: Кавказский узел

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