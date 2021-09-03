Нагорный Карабах отреагировал на сообщение о стрельбе около Шуши

03 сентября 2021, 12:44

Солдаты Армии обороны не причастны к обстрелу позиций азербайджанских военных около Шуши, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 сентября азербайджанская сторона заявила об обстрелах своих позиций близ города Шуши (азербайджанское название – Шуша, – Прим. "Кавказского узла"), по версии Минобороны Азербайджана огонь велся с позиций, расположенных в зоне конфликта.

Азербайджанские солдаты были обстреляны армянскими незаконными вооруженными отрядами с отошедших под контроль Азербайджана территорий, на которых временно размещены российские миротворцы, заявило азербайджанское оборонное ведомство.

Военные Нагорного Карабаха не обстреливали позиции азербайджанских солдат близ Шуши, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы с 01.00 до 02.15 часов [00.00-01.15 мск] 3 сентября армянская сторона обстреляла одну из позиций в Шуши <…> является очередной дезинформацией", – процитировало сегодня ИА "Арменпресс" сообщение ведомства.

"Министерство обороны [Нагорного Карабаха] заявляет, что подразделения армии обороны строго соблюдают режим прекращения огня", – привело сегодня News.am сообщение министерства.

Напомним, что ранее российские аналитики указали, что миротворцы должны реагировать на любые инциденты в зоне конфликта. Российские военные прибыли туда именно для гарантии безопасности, объяснил ранее старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня.

Находящиеся на линии соприкосновения сторон миротворцы обязаны реагировать на военные столкновения и пресекать их, подчеркнул член экспертного совета общественной организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев.

Схожее мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. "Необходимо дождаться официальной реакции Азербайджана и Армении. Местные жители – не сторона конфликта. Мало ли что они слышали. Непонятно, между кем и кем велась стрельба, есть ли жалобы на миротворцев", – сказал Затулин корреспонденту "Кавказского узла".

Пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся в мае. Ереван заявил тогда о закреплении войск противника на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджанские военные вышли на эти рубежи по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Подробнее о пограничном конфликте рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости об армяно-азербайджанском пограничном конфликте – на странице "Ереван и Баку делят границы".