Азербайджан сообщил о перестрелке около Шуши

03 сентября 2021, 11:01

Позиции азербайджанских военных около Шуши были обстреляны ночью с позиций, расположенных в зоне ответственности российских миротворцев, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так 1 сентября армянская сторона заявила, что в результате обстрелов военнослужащий Гегам Саакян получил смертельное ранение. В тот же день Баку отверг обвинения в гибели армянского военного.

Позиции азербайджанских военных, расположенных близ города Шуша [армянское название – Шуши, – Прим. "Кавказского узла"], с 01.00 до 02.15 [00.00-01.15 мск] 3 сентября были обстреляны позиций, расположенных в зоне конфликта, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана. "Об инциденте было проинформировано командование российских миротворцев и совместный российско-турецкий мониторинговый центр", – сказано в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 30 августа Азербайджан информировал, что с начала карабахского конфликта пропали без вести 3890 жителей страны, в том числе 719 гражданских. Среди пропавших без вести также семь участников осеннего обострения карабахского конфликта.

Напомним, что пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся в мае. Ереван заявил тогда о закреплении войск противника на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджанские военные вышли на эти рубежи по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Подробнее о пограничном конфликте рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости об армяно-азербайджанском пограничном конфликте – на странице "Ереван и Баку делят границы".