Коллеги Эстемировой оценили перспективы расследования ее убийства после вердикта ЕСПЧ

30 августа 2021, 21:42

Европейский суд по правам человека потребует от России расследовать убийство правозащитницы Натальи Эстемировой в Чечне, однако российские власти не предпримут для этого конкретные шаги и вряд ли откроют материалы дела для для потерпевших, заявил коллега убитой Олег Орлов. По результатам решения ЕСПЧ следователей формально могут привлечь к дисциплинарной ответственности, но власти не сделают ничего, чтобы найти убийц Эстемировой, указал правозащитник Магомед Аламов.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля 2020 года, в 11-ю годовщину со дня убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, ее коллеги провели онлайн-обсуждение "Поговорим о Чечне. Памяти Натальи Эстемировой". Убийство Эстемировой до сих пор остается нераскрытым, а поток обращений жителей Чечни к правозащитникам в разы снизился на фоне ухудшения ситуации с нарушением прав человека, констатировали участники обсуждения, связав это с укреплением атмосферы страха в Чечне.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

31 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародует постановление по жалобе родственников Натальи Эстемировой на нарушение права на эффективное расследование похищения и убийства правозащитницы. Преступление не было расследовано должным образом, виновные не установлены и не несут наказание — и это одно из многих подобных дел о нераскрытых убийствах и похищениях на Северном Кавказе, жалобы по которым продолжают поступать в ЕСПЧ до сих пор, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Итогом решения ЕСПЧ должна стать констатация неэффективности расследования, заявил член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов.

"Суд не может принять решение о допуске потерпевших к материалам дела. Суд может только одно – констатировать, что Россия не сделала все необходимое для расследования дела или вообще ничего не сделала и нарушила нормы Европейской конвенции, а именно статью 2 (право на жизнь). Суд может потребовать от России предпринять все необходимые меры для того, чтобы расследование было осуществлено. Дальше мы, ссылаясь на постановление ЕСПЧ, можем потребовать допуска ко всем материалам дела", - сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла" .

Однако он не верит, что власти исполнят решение ЕСПЧ. "В свете нынешней ситуации внутри России и отношений Москвы с ПАСЕ, я не исключаю, что наши власти просто пошлют нас. Плевать они хотели на все решения ЕСПЧ. Ну да, мы будем требовать предпринимать те или иные шаги, но следствие будет все это игнорировать. Мы же видим, что не исполняются многие решения ЕСПЧ по разным делам. Исполняются только решения по компенсациям. И то не все. А расследование уголовных дел как было неэффективным, так и остается", - подчеркнул он.

Правозащитники не знают, какие последние следственные действия проводились по делу об убийстве Эстемировой. "В том-то и дело, что мы не знаем. Мы подозреваем, что это отбор генетического материала у сотрудников Курчалоевского РОВД для сравнения с материалом предполагаемых убийц. Они это сделали, не нашли совпадений. Но надо учитывать, что часть материалов была утеряна следствием", - отметил Орлов.

Он также добавил, что потерпевшими по делу являются сестра Светлана Эстемирова и дочь Лана Эстемирова.

Решение ЕСПЧ ни на что не повлияет, предположил руководитель Северо-Кавказского отделения "Комитета против пыток"* Магомед Аламов.

"У меня не вызывает сомнения то, что ЕСПЧ признает расследование неэффективным. Каких-либо практических шагов это не вызовет со стороны государства. Наши власти готовы платить компенсации пострадавшим, но не менять что-то в системе. Думаю, что по результатам решения Европейского суда по правам человека привлекут парочку следователей к дисциплинарной ответственности, но не более того. Как правило, после решения ЕСПЧ расследование на национальном уровне фактически прекращается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом все же были случаи, когда решения ЕСПЧ влияли на ход расследования.

"В нашей практике было несколько случаев, когда решение ЕСПЧ либо коммуникация жалобы властям приводили к продвижениям в расследовании. Например, дело Михеева - первое дело "Комитета против пыток"*, когда после коммуникации жалобы расследование активизировалось и дело направили в суд; дело Новосёлова, когда решение ЕСПЧ повлияло на расследование и дело по факту пыток Новосёлова было передано в суд. Но случаев, когда ни коммуникация, ни само решение не влияет на расследование, конечно же, в разы больше", - подчеркнул он.

Расследование убийства Эстемировой

Следствие по делу об убийстве Эстемировой ведет группа во главе со старшим следователем по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел главного следственного управления Следственного комитета Игорем Соболем.

Одна из первых версий, которую разрабатывало следствие, о причастности к убийству Эстемировой чеченских силовиков, складывалась на основании показаний, которые дали на допросах ее коллеги. В последнюю неделю жизни Наталья Эстемирова занималась делами о похищениях и убийствах, в том числе которые были совершены в Курчалоевском районе Чечни и к которым были причастны сотрудники Курчалоевского РОВД. Именно Эстемирова первая предала огласке эти факты. В частности, она обещала сообщить фамилии расстрелянных в ночь на 13 июля в Урус-Мартановском районе Чечни, между селениями Гой-Чу и Алхазурово. Также она занималась делом похищенных 7 июля в селе Джугурты Курчалоевского района Чечни сыне и отце Альбековых.

Из материалов дела следует, что до января 2010 года следствие пыталось отработать версию о причастности к убийству сотрудников Курчалоевского РОВД. 14 июля 2011 года адвокат семьи Эстемировых Роман Карпинский сообщил, что Следственный комитет РФ отказался разрешить доступ к материалам о расследовании "курчалоевской" версии по причине ее "отработанности".

Версию об убийстве Эстемировой по заказу Бориса Березовского выдвинул 27 января 2010 года глава Чечни Рамзан Кадыров. Березовский, в свою очередь, возложил ответственность за убийство на Кадырова. Знакомые и коллеги Эстемировой также сочли, что выдвинутые Кадыровым в адрес Березовского обвинения абсурдны и не имеют под собой никакой почвы.

25 марта 2010 года Кадыров выдвинул еще одну версию, что убийства правозащитниц Натальи Эстемировой и Заремы Садулаевой совершены международными террористическими организациями с целью создать в обществе мнение о том, что в Чечне далеко до порядка.

Руководитель гуманитарной организации "Спасем поколение" Зарема Садулаева была похищена и убита вместе с мужем Аликом Джабраиловым в Грозном в августе 2009 года. Преступление не расследовано до сих пор.

Еще одна версия - убийство на почве личных неприязненных отношений в связи с попытками оспаривать право на проживание Натальи Эстемировой в её квартире. Следователи также опрашивали коллег Эстемировой о взаимоотношениях с ними, другими правозащитниками, возможных финансовых конфликтах и т.п.

Версия о причастности боевиков появилась в деле в январе 2010 года, после обнаружения 13 января 2010 года в доме семьи Башаевых в селе Шалажи схрона, в котором в числе прочего оружия находился и пистолет, из которого была убита Наталья Эстемирова. 25 января 2010 врио заместителя председателя следственного комитета при прокуратуре России Карнаухов заявил, что "получены достаточные данные, указывающие на то, что похищение и убийство Эстемировой совершено участником незаконного вооружённого формирования Башаевым А.А. и другими неустановленными лицами в целях дискредитации органов государственной власти Чеченской Республики". Эта версия является сейчас основной. Алхазур Башаев, Ислам Успахаджиев - лидер группы, в которую входил Башаев, а также еще 18 боевиков были убиты 13 ноября 2009 года во время спецоперации в Ачхой-Мартановском районе.

По версии Генпрокуратуры России, к убийству причастен объявленный в международный розыск Алхазур Башаев. Мотивом преступления стала месть за публикации правозащитницы и дискредитация органов власти Чечни. Коллеги Эстемировой ранее предположили, что следствие пошло по ложному пути, фальсифицируя доказательства.

По версии следствия, мотивом убийства стала поездка Эстемировой и ее коллеги в начале мая 2009 года в Шалажи для расследования о похищении боевиками "Шалажинского джамаата" местного жителя Юнуса Асмерзаева с целью выкупа. Отец Юнуса Асмерзаева Ахмед и отец ушедшего в лес Ризвана Башаева Саид-Хусейн Башаев публично обвинили Алхазура Башаева в том, что именно он является вербовщиком боевиков. По итогам поездки Эстемирова и другие сотрудники ПЦ "Мемориал"* в Грозном подготовили три сообщения, которые были помещены в "Хронику" за май 2009 года и впоследствии опубликованы на сайте "Мемориала"*. В той же "Хронике" было опубликовано и сообщение об уходе "в лес" 7 мая Анзора Башаева, родного брата Алхазура Башаева. В этом сообщении была представлена версия об исчезновении Юнуса Асмерзаева, отличная от изложенной его отцом, а именно: никакого похищения сына Ахмеда Асмерзаева не было, "в лес" к боевикам он ушел добровольно. Эти сообщения, по версии следствия, стали основным мотивом убийства Натальи Эстемировой 15 июля 2009 года: преступление было совершено из мести за то, что Наталья Эстемирова назвала Алхазура Башаева вербовщиком боевиков.

15 июля 2010 года официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что по версия о причастности к похищению и убийству Натальи Эстемировой участников группировки Ислама Успахаджиева Алхазура Башаева и других подтвердилась.

28 сентября 2010 года глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что убийца Натальи Эстемировой известен, принимаются меры к его задержанию. Бастрыкин опроверг информацию о том, что исполнитель убийства якобы скончался.

Коллеги Натальи Эстемировой неоднократно критиковали следствие по делу, отмечая, что оно рассматривает лишь одну версию. Кроме того, коллеги Эстемировой выражали сомнение в правдоподобии представленной следствием версии. В частности, о том, что подозреваемый в убийстве мог знать, что материал писала Эстемирова. Член совета ПЦ "Мемориал"* Александр Черкасов заявил, что информация о событиях в селе Шалажи была предоставлена "Мемориалу"* не Эстемировой, а другими сотрудниками.

Правозащитники в 2011 году пожаловались в Европейский суд по правам человека на отсутствие прогресса в расследовании дела об убийстве активистки Правозащитного цента "Мемориал"* в Грозном Натальи Эстемировой.

По состоянию на 15 июля 2021 года расследование уголовного дела о похищении и убийстве Натальи Эстемировой продолжается. Следователи Следственного комитета РФ абсолютно уверены, что к совершению преступления причастен Алхазур Башаев. С 2010 года Башаеву заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, он находится на территории Франции, в связи с чем был объявлен в международный розыск, а в компетентные органы Французской Республики направлены соответствующие запросы.

Последняя известная официальная информация о сроках следствия относится к 2020 году. Почему дело формально не закрыто пояснил председатель совета ПЦ "Мемориал"* Олег Орлов. "Это делается, потому что, с одной стороны, они не могут сказать, что не нашли убийцу, а с другой, если дело будет закрыто, родственники по закону будут иметь право на ознакомление с его материалами", - считает правозащитник.

Во время круглого стола 15 июля 2020 года Александр Черкасов напомнил, что первые полгода после убийства следствие велось очень активно. "Следствие разрабатывало разные версии. Но вдруг, в январе 2010 года, сверху спустили единственную версию и ее доказательства - якобы Наташу убил боевик Алхазур Башаев за то, что она опубликовала статью, как он вербует своих односельчан в боевики", - рассказал Черкасов.

Эта версия и ее доказательства, предоставленные властями, "выглядели слишком нарочито", пояснил Черкасов. "Что этому можно противопоставить? Свое независимое расследование. Мы провели расследование, нашли родственника Алхазура Башаева, живущего во Франции, взяли у него, в соответствии с законодательством Франции и законодательством России, образцы биоматериалов, провели типирование ДНК и сравнили с образцами ДНК [похитителей], находившимися в уголовном деле. Выяснилось, что утверждения о присутствии биологических следов Алхазура Башаева неверны", - подчеркнул он.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а новости, связанные с убийствами Натальи Эстемировой и ее подруги, журналистки Анны Политковской, - на тематической странице "Политковская и Эстемирова".

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.