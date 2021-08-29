Кабмин Азербайджана продлил срок карантина по коронавирусу

29 августа 2021, 03:08

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 ноября, на этот же период останутся закрытыми сухопутные границы страны. Правительство ужесточило требования к участникам торжеств в банкетных залах.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июля кабмин Азербайджана продлил срок действия карантина до 1 сентября. По всей стране на выходных не работает общественный транспорт, включая Бакинский метрополитен, запрещено проводить массовые мероприятия, посещать театры, кинотеатры и концертные залы. В Азербайджане объявлена обязательная вакцинация 80% сотрудников госорганов, служб жизнеобеспечения, объектов здравоохранения и общепита - к 1 сентября они должны получить первую дозу вакцины против коронавируса, а к 1 октября завершить курс вакцинации или получить сертификат об иммунитете.

Действие особого карантинного режима продлено до 06.00 (05.00 мск) 1 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе кабинета министров.

До 1 ноября останутся закрытыми сухопутные границы Азербайджана со всеми соседними государствами: Россией, Грузией, Ираном и Турцией, указали корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе при кабинете министров Азербайджана и пояснили, что граница с Арменией была закрыта и до пандемии в связи с межгосударственным конфликтом.

Поскольку сухопутные границы закрыты, еще в июле был продлен срок временного пребывания в Азербайджане иностранных граждан и лиц без гражданства. Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку". По состоянию на 20 августа, в дагестанском лагере оставалось 58 граждан Азербайджана.

Также в период до 1 ноября остается в силе запрет деятельности общественного транспорта, включая бакинское метро по выходным дням. По-прежнему не будут курсировать поезда дальнего следования. Останутся закрытыми театры, кинотеатры, концертные залы.

С 1 сентября совершеннолетние граждане смогут попасть на свадебные и иные торжества с участием до 50 человек только по предъявлении COVID-паспорта или сертификата об иммунитете. Сейчас это правило распространяется только на торжества с участием от 50 до 150 человек. Более многолюдные празднества запрещены.

Только по итогам мониторинга 21 и 22 августа за нарушение карантина в Азербайджане были оштрафованы 16 человек, пришедших на свадьбы. Еще 119 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия COVID-паспортов.

В стране достаточно вакцин для того, чтобы прививки сделали все желающие, подчеркнул представитель оперштаба. В ближайшее время начнется процесс вакцинации третьей дозой медработников и людей старше 60 лет, сообщили в оперштабе.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Азербайджана, только за сутки с 27 по 28 августа в стране вакцинировали первой дозой вакцины 60650 человек, а второй – еще 101101 человека. Общее число привитых в Азербайджане достигло 6 594 858 при общей численности населения около 10 миллионов человек. Из них вакцинированы первой дозой 3 990 054, двумя – 2 604 804 человека.

В стране применяют вакцины Coronovac китайской компании Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и Sputnik V, уточнил представитель Минздрава Азербайджана.

23 августа прокуратура Азербайджана сообщила о случаях, когда сотрудники четырех медучреждений в Баку за деньги выдавали паспорт о вакцинации от коронавируса тем, кто не сделал прививку. О том, какие вакцины используются на Южном Кавказе и какие результаты ожидаются, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Анти-COVID: как проходит вакцинация на Южном Кавказе".

За последние сутки в Азербайджане выявлен 4 241 случай заражения COVID-19 при 3 366 случаях излечения и 43 смертях, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями. С начала пандемии в Азербайджане выявлено 413 986 фактов заражения коронавирусом, 5 512 заразившихся умерли. На 28 августа число активных больных составило 50 244 человек.

Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".