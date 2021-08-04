04 августа 2021, 21:32

Жильцы пятиэтажки на Ставрополье эвакуированы после взрыва

Семнадцать человек эвакуированы из пятиэтажного жилого дома в Благодарном. Причиной предварительно назван взрыв бытового газа.

Инцидент произошел сегодня вечером в доме на улице Комсомольская, 20, сообщило ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"На первом этаже пятиэтажного жилого дома повреждены три оконных проема и одна межкомнатная дверь в квартире. Эвакуированы 17 человек, в том числе трое детей. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В доме произошел взрыв бытового газа, пишет со ссылкой на источник в экстренных службах округа ТАСС.

"В пятиэтажке города Благодарного произошел сильный хлопок, предположительно, газовоздушной смеси. Жильцы эвакуированы", - цитирует свой источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 1 марта взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Изобильненском городском округе. Один пострадавший был доставлен в больницу, еще 23 человека были эвакуированы, но позднее вернулись в свои квартиры,рассказали спасатели.

Примечание:

"Два человека пострадали при взрыве газа в Ингушетии", "Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу", "Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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