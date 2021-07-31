Погиб солдат азербайджанской армии

31 июля 2021, 20:52

Минобороны Азербайджана начало расследование гибели рядового Шамиля Асланова. По предварительной версии, солдат погиб в результате нарушения правил обращения с оружием.

В ведомстве полагают, что речь идет о грубом нарушении правил, передал сегодня Trend. Кто именно нарушил правила обращения с оружием и в какой военной части произошел инцидент, в публикации не уточняется.

Информацию о начатом расследовании распространило сегодня со ссылкой на пресс-службу министерства обороны и информагентство Turan.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в последние дни обострился пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Вооруженные инциденты регулярно фиксируются и на границе Армении с Нахичеванской автономной республикой, и на границе Азербайджана с Гегаркуникской областью. 28 июля Азербайджан обвинил Армению в ранении двух солдат.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".