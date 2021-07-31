Аналитики в Ереване скептически отнеслись к предложению разместить российских военных на границе с Азербайджаном

31 июля 2021, 03:55

Присутствие российских пограничников может обеспечить стабильность на границе Армении и Азербайджана, однако Москва в этом вопросе вынуждена учитывать мнение Баку, считают глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян и журналист Кирилл Кривошеев.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля власти США призвали Армению и Азербайджан соблюдать перемирие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, попросил Россию создать опорные военные пункты на проблемном участке границы. Нарушение территориальной целостности и прямая угроза безопасности дают армянским властям основания для обращения в Совбез ООН и ОБСЕ, указали в коллективном обращении девять общественных организаций. Приоритеты российской внешней политики находятся за пределами Южного Кавказа, поэтому Москва проигнорирует призыв Еревана о размещении военных постов на границе с Азербайджаном, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. В войне не заинтересована ни одна из сторон конфликта, заявили политологи.

В ночь на 28 июля на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана начались локальные бои. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные захватили боевой пост, но были отброшены в результате контратаки. Сообщалось, что с обеих сторон есть раненые, погибли три армянских солдата. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Сегодня Армения заявила о снайперских обстрелах на границе с Нахичеванью.

В ереванском клубе журналистики "Статья 3" 30 июля состоялась дискуссия, посвященная возможной дислокации российских пограничников на армяно-азербайджанской границе, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напряженность на границе создает для премьер-министра Армении Никола Пашиняна дополнительные проблемы, поэтому он предлагает разного рода решения, в том числе размещение российских пограничников, заявил глава Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Навасардян. После окончания осенней войны и подписания трехстороннего заявления Пашинян максимально абстрагируется от конфликта. По его словам, у правящей силы много внутренних проблем, и несмотря на победу на выборах, внутриполитический кризис преодолеть не удалось.

По итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года, которое и армянская, и азербайджанская сторона считают полноценной войной, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, и азербайджанские военные заняли новые рубежи, в том числе на границе Сюникской и Гегаркуникской областей. Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

"Пашиняну необходима стабильность для решения как социально-экономических, так и политических проблем. Напряженность на границе мешает, и он стремится избавиться от нее [...] Присутствие российских пограничников, которые смогут обеспечить стабильность на границе, может стать решением", - пояснил глава пресс-клуба.

Приглашение наблюдателей от ОДКБ носит формальный характер, считает Навасардян. "Пашинян понимает, что вряд ли его предложение найдет отклик. И даже если отклик будет, сомневаюсь, что работа наблюдателей окажется эффективной, потому что ожидать от ОДКБ объективной оценки невозможно", - отметил он.

Глава пресс-клуба назвал маловероятным привлечение наблюдателей от Минской группы ОБСЕ. "Это политическое заявление, цель которого - продолжить упреки ОДКБ, которая не желает выполнять свои обязательства, и сделать лишний реверанс в сторону Минской группы ОБСЕ [...] Очевидно, что Баку не согласится на это", - подчеркнул Навасардян.

Политический аналитик отметил, что в вопросе размещения пограничников для России важно мнение Азербайджана. "Москве невыгодно переводить отношения с Баку из режима полного взаимопонимания, которое есть сейчас, в режим определенной конфронтации, который скрыто присутствует. В Москве понимают, что конфронтация с Азербайджаном приведет к конфронтации с Турцией, поэтому Москва пытается максимально не нервировать Баку. При этом в Москве прекрасно понимают, что уступки Армении скажутся на репутации России в регионе", - сказал он.

Размещение российских пограничников соответствует формату двухсторонних армяно-российских отношений, отметил эксперт Московского центра Карнеги, журналист ИД "Коммерсантъ" Кирилл Кривошеев. "Но Москва вынуждена прислушиваться к мнению Азербайджана, которое [мнение] не будет позитивным. Стрессовая ситуация требует принятия быстрых решений [...] В Москве были бы согласны расширить зону присутствия российских военных, но этому вряд ли будут рады в Баку", - заявил он в ходе обсуждения.

Директор армянского филиала Института стран СНГ, политолог Александр Маркаров считает логичным обращение Армении к России с просьбой о размещении пограничников. "Ноябрьское соглашение изменило контур границ, протяженность которых увеличилась, и на фоне роста напряженности [на границе Армении и Азербайджана] возник вопрос, как обеспечить безопасность", - сказал он. Если собственными силами обеспечить безопасность не получается, приходится обращаться к России, считает Макаров. "Обращение пока не имеет той реакции, которой ожидала Армения", - констатировал он.

Нагнетая обстановку на границе, Азербайджан пытается добиться подписания документа, закрепляющего новый статус-кво, предположил политолог. "Постоянное давление [Азербайджана] будет вызывать нестабильность в Армении, может привести к ослаблению ситуации внутри страны, что позволит Азербайджану и Турции добиться максимальных для себя выгод. Приграничная напряженность является также попыткой снять с повестки вопрос Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) и свести к вопросу делимитации и демаркации границ", - считает Маркаров.

Конфликт на границе Сюникской и Гегаркуникской областей с Азербайджаном возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на армянскую территорию и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах. На этом участке границы регулярно происходят вооруженные инциденты. Подробнее о позициях сторон и о том, что говорят советские карты, - в составленной "Кавказским узлом" справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".