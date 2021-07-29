Кадыров проигнорировал критику за дорогие подарки

29 июля 2021, 01:45

Жители Чечни критикуют Рамзана Кадырова за дорогие подарки известным людям, но глава Чечни вряд ли рассчитывал на повышение личной популярности, даря автомобиль блогеру Хасбулле Магомедову. Критика подобной щедрости безразлична Кадырову даже в преддверии выборов, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", дорогой подарок главы Чечни дагестанскому блогеру Хасбулле Магомедову, известному под псевдонимом Хасбик, вызвал критику в соцсети. Пользователи YouTube и читатели новостного сайта после публикации видео встречи блогера и Кадырова заявили, что глава республики дарит дорогие автомобили за счет бюджета. Кадыров организует такие встречи ради максимального количества упоминаний о себе, указал блогер Тумсо Абдурахманов.

Хасбулла Магомедов — 18-летний дагестанский блогер. Он обрел популярность в 2020 году благодаря нестандартной внешности: рост Хасбика при весе 18 килограммов составляет 93 сантиметра, сообщила "Лента.ру"

Пиар-акции Кадырова в ходе предвыборной кампании указывают на то, что он не опасается недовольства избирателей и уверен в своей победе, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. «Такие поступки не нравятся жителям Чечни. Они негативно относятся к таким подаркам. Он же не свою зарплату купил этот подарок для блогера. Чеченцы прекрасно понимают, что глава республики делает эти подарки за счет их средств... Но Кадыров не опасается этого», - сказал он «Кавказскому узлу».

23 июня участники Всемирного съезда народов Чечни призвали Рамзана Кадырова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы региона, которые пройдут 19 сентября. Кадыров пообещал передать позицию чеченского народа Владимиру Путину, и в тот же день сделал это, после чего президент рекомендовал Кадырову участвовать в осенних выборах, чтобы продолжить руководить Чечней. Рамзан Кадыров подал документы для участия в сентябрьских выборах главы Чечни, сообщил 6 июля избирком.

Кадыров знал, что о его подарке все равно станет известно, поэтому сам об этом не стал заявлять, предположил кавказовед. «Когда появляется какой-то известный человек, популярный в соцсетях, ему (Кадырову) обязательно хочется оказаться рядом с ним и приобщиться к славе этого человека», - считает Кутаев.

У Кадырова в Instagram отсутствует личный официальный аккаунт, но информация о встрече с Хасбуллой публиковалась в близком к Кадырову Instagram-аккаунте, сказал корреспонденту "Кавказского узла" SMM-специалист Руслан.

"Это не первый случай, когда глава республики дарит такой подарок, при этом в прошлые разы явно не преследовалась цель повысить активность или количество подписчиков в социальных сетях. Недавний случай с Хасбуллой - такой же", - предположил он.

Рамзан Кадыров и ранее дарил от имени фонда имени Ахмата Кадырова дорогостоящие машины. При этом спортсмены за победы удостаивались особого внимания Рамзана Кадырова. В частности, 11 октября 2018 года глава Чечни поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором Макгрегором и от имени фонда имени Кадырова вручил ему ключи от такой же машины. В марте глава Чечни сообщил, что выступающие за республику спортсмены Магомедрасул Хасбулаев, Магомед Бибулатов и Артур Бетербиев получили от фонда имени Кадырова ключи от автомобилей Mercedes, каждый из которых стоит не менее шести миллионов рублей. При этом Бетербиев второй раз стал получателем дорогостоящей иномарки от властей дотационного региона.

Руслан отметил, что у чиновников всех уровней, будь то спикер Госдумы или глава провинциального городка, есть свой официальный аккаунт в социальных сетях. "Всех чиновников, кто публикует на своей странице информацию о своей деятельности, уже можно назвать блогерами. Кадыров здесь не является исключением - информация о его деятельности в должности главы республики также публикуется в близких к нему Instagram-аккаунтах. Поэтому, сказать, что он это делает ради хайпа, не совсем правильно», - подчеркнул он.

Кадыров "не обременен финансово" и "может подарить хоть десять «Мерседесов» и никто в России ему ничего не скажет", - считает блогер Муса Ломаев. Хасбик раскручивал себя сам и Кадыров был не первым известным человеком, с которым он общался, другие люди тоже материально поддерживали блогера, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". "То есть он (Хасбик) не сразу попал к Кадырову, а по цепочке», - заявил Ломаев.

Среди чеченцев нет отрицательного отношения к людям с заболеванием, подобным тому, которым страдает Магомедов, отметил блогер. «Относится таким людям плохо — это не по-чеченски, не по-мусульмански», - заключил Ломаев.

«Хасбик – это скорее образ необычного человека, нестандартного роста и комплекции, со своеобразным голосом и манерой поведения. Его блог ведут два-три молодых парня, которые делают это очень талантливо. Его аккаунтом занимается группа людей. Один раз я сам видел их во время съемок в одном из спортзалов [...] Его подписчики – это люди, которым нужен простой позитивный контент, смешные видео, чтобы смотреть их и ни о чем не думать», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» главный редактор информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев.

По его словам, большая часть подписчиков Хасбика – это подростки. «Больше всего Хасбиком интересуются подростки. Не только в Дагестане и на Северном Кавказе, но и в СНГ и других странах. "Он довольно популярен. Например, его пресс-конференцию с блогером из Таджикистана посмотрело в разы больше людей, чем пресс-конференцию Хабиба и Макгрегора. И это несмотря на то, что блог Хасбика - только на русском языке. За ним следят не только фанаты боев без правил, а также обычные люди, которым интересна жизнь таких необычных людей», - отметил журналист.

Аккаунт в Instagram блогера Хасбика насчитывает 2,2 миллиона подписчиков, аккаунта ya_pomoshnik_kra_95, который ведется от лица Рамзана Кадырова, - 6,7 миллиона подписчиков. Реакции Рамзана Кадырова на критику пользователей соцсетей после подарка дорогого автомобиля блогеру на странице главы Чечни по состоянию на 0.15 мск 29 июля нет.