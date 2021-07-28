Минобороны Армении раскрыло детали боев на азербайджанской границе

Интенсивность боя спала, однако азербайджанские подразделения по состоянию на 11.45 (10.45 мск) продолжают обстрелы армянских позиций, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, ночью азербайджанские подразделения временно заняли один из армянских боевых постов. "Противник большими силами атаковал позиции, временно занял один из боевых постов. За короткое время армянская сторона провела контрнаступление и отбила боевую позицию. Есть трое погибших, а также раненые. Серьезные потери есть также у азербайджанской стороны", - утверждает он.

Пока на этом участке границы велись позиционные бои, однако возможны и полномасштабные боевые действия, считает Ованнисян. По его данным, состояние одного из армянских раненых тяжелое, врачи борются за его жизнь. "Состояние остальных оценивается как средней тяжести", - сказал представитель Минобороны Армении.

Аналитики указали на стремление Баку навязать Еревану договор о границах

Боевые действия не выйдут за рамки позиционной войны, считает эксперт военно-аналитического портала Razm.info Роберт Назарян. "Азербайджан оказывает давление на армянскую сторону, чтобы принудить к подписанию соглашения о делимитации и демаркации границ", - сказал он "Кавказскому узлу".

Минобороны Армении заявило ранее, что наступление связано со стремлением Азербайджана укрепить позиции перед переговорами между сторонами конфликта в Москве.

Азербайджанская сторона создает напряжение на границе, чтобы принудить Армению подписать соглашение о делимитации и демаркации границ, а также мирного договора, считает и политолог Армен Варданян.

Он также уверен, что широкомасштабные бои исключены, Азербайджан останется верен тактике приграничной эскалации. "Им больше некуда продвигаться вперед. Если на приграничную напряженность Россия и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. - Прим. "Кавказского узла") не реагируют, то в случае широкомасштабных боев на территории Армении, захвата населенных пунктов Россия, в частности, уже не будет придерживаться нейтралитета", - заявил политолог "Кавказскому узлу".

Вопрос о границе на участке, к которому подступают территории Сюникской и Гегаркуникской областей Армении, возник по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика по итогам боев утратила контроль над двумя третями территории, и азербайджанские пограничники заняли новые рубежи. И Армения, и Азербайджан заявляли о готовности к переговорам о делимитации границы, однако они так и не начались. Бакинские политологи связывали с проблемой делимитации и недавнее обострение на границе Армении и азербайджанского анклава - Нахичеванской автономной республики. Напряженность на границе с Нахичеванью позволяет Армении уклоняться от переговоров по делимитации границ и признания суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом, заявили они "Кавказскому узлу".

Армении действительно невыгодно заключать соглашение о границах, указал Армен Варданян. "Армянская сторона понимает, что, если подпишет мирный договор и соглашения о делимитации и демаркации границ, тем самым, откажется от вопроса международного признания независимости Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла")", - пояснил Варданян.

При этом, по его словам, на Армению оказывает давление не только Азербайджан, но и Россия. "Арцах стал ценой, которую Россия заплатила за согласие Азербайджана вступить в ЕАЭС, а также ОДКБ. И теперь Азербайджан упрекает Россию, что государства одного экономического блока не могут не иметь дипломатических отношений и территориальных претензий. Этот фактор азербайджанская сторона использует, чтобы Россия, в свою очередь, продавила подписание соглашения о делимитации и демаркации границ, а также мирного договора, который позволит установить дипломатические отношения между Арменией и Азербайджаном", - заявил политолог.

Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта, которое и армянская, и азербайджанская сторона считают полноценной войной, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.