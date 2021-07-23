23 июля 2021, 19:32
В Мугарты выявлены 34 случая COVID-19 и пневмонии
Причиной вспышки коронавируса в Мугарты и закрытия села на карантин стало участие местных жителей в похоронах и свадьбе, заявил представитель администрации Дербентского района Айдын Мамедов. В Мугарты выявлены 34 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии.
Как сообщал "Кавказский узел", село Мугарты в Дербентском районе Дагестана закрыто на карантин с 16 по 29 июля. На выездах из села установлены круглосуточные посты. Время работы местных магазинов сокращено, сельчан обязали использовать маски и перчатки. Им запрещено покидать дома без экстренной необходимости. Руководство района призвало местные власти и имама мечети не допустить проведения в Мугарты праздничного намаза на Курбан-байрам.
Мугарты стало третьим населенным пунктом, который власти республики закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса с начала июня. Первыми двумя стали село Гапшима Акушинского района и село Урахи в Сергокалинском районе. Причиной заражения 36 жителей Урахи региональный Минздрав назвал поминки с участием гостей из Москвы и Избербаша.
Причинами вспышки коронавируса и внебольничной пневмонии в Мугарты профильные специалисты считают многолюдные похороны и сельскую свадьбу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы администрации Дербентского района Айдын Мамедов. Проведение свадеб в банкетных залах запрещено по всему Дербентскому району, однако предприимчивые организаторы торжеств стали проводить их во дворах частных домов, указал Мамедов.
По словам Мамедова, на сегодняшний день в Мугарты выявлен 31 зараженный коронавирусом, еще у трех человек диагностирована внебольничная пневмония. 31 больной остается в селе и получает лечение амбулаторно, трое госпитализированы в медучреждения Дербента и Махачкалы, рассказал Айдын Мамедов. Состояние жителей села, получающих амбулаторное лечение, контролируется сводной врачебной группой, которая выезжает в Мугарты по мере необходимости, а также на месте - в селении действует ФАП, добавил он. В других селах Дербентского района такого роста заболеваемости, как в Мугарты, нет, сообщил представитель районной администрации.
Официальная статистика заболеваемости коронавирусом неоднократно подвергалась критике, в том числе за то, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, указано в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".
Мамедов добавил, что лечение от коронавируса и внебольничной пневмонии в центральной городской больнице Дербента проходят 20 жителей района. В участковой больнице в поселке Белиджи развернуто 50 коек для таких больных, свободными остаются 17 мест, сообщил представитель администрации района. Вакцинировано 7117 жителей Дербентского района, рассказал Айдын Мамедов.
Тестирование мугартинцев на COVID-19 продолжается. Кроме того, в селе проведена дезинфекция, сообщил представитель районной администрации. В село доставляются товары первой необходимости. Автомобили со всеми необходимыми товарами пропускаются через посты силовиков, сообщил Мамедов.
Дезинфекцию улиц проводили с помощью тракторов, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" глава села Мугарты Мехди Магомедов. По его словам, в населенном пункте проживает более двух тысяч человек. Некоторые находятся на изоляции и получают необходимое лечение дома. Автомобили с продовольствием встречает у въезда в село сам Магомедов, он сопровождает транспорт до места назначения.
Дефицита товаров первой необходимости в сельских магазинах нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" мугартинец Жавад. Сельчане, по его словам, соблюдают карантинные меры, меньше контактируют друг с другом. Курбан-байрам они встретили в семейном кругу, не посещая родственников и других сельчан, рассказал Жавад.
21 июня власти Дагестана запретили богослужения с присутствием людей в мечетях, церквях и синагогах в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией. Несмотря на это, мечети в Махачкале продолжили работу.
Местный ФАП работает в усиленном режиме, реагируя на каждый вызов или обращение жителей, добавил мугартинец Жавад.
Еще один житель Мугарты, Даниял, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что сельчане соблюдают карантинные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни в селе, а Курбан-байрам провели в кругу семьи. Дефицита продовольствия в селе нет, так как продукты и товары первой необходимости в сельские магазины привозят регулярно, сообщил он.
Даниял рассказал, что привился от коронавируса. Местный житель также отметил, что ни среди его родственников, ни среди знакомых больных коронавирусом и внебольничной пневмонией нет.
Отметим, что в республике введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы услуг, здравоохранения, образования, торговли и ряда других отраслей, а также госслужащих. Прививку первой дозой вакцины следует пройти до 9 августа, следует из опубликованного сегодня постановления главы ведомства.
Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Автор: Ильяс Капиев источник: корреспондент "Кавказского узла"