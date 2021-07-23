В Мугарты выявлены 34 случая COVID-19 и пневмонии

23 июля 2021, 19:32

Причиной вспышки коронавируса в Мугарты и закрытия села на карантин стало участие местных жителей в похоронах и свадьбе, заявил представитель администрации Дербентского района Айдын Мамедов. В Мугарты выявлены 34 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как сообщал "Кавказский узел", село Мугарты в Дербентском районе Дагестана закрыто на карантин с 16 по 29 июля. На выездах из села установлены круглосуточные посты. Время работы местных магазинов сокращено, сельчан обязали использовать маски и перчатки. Им запрещено покидать дома без экстренной необходимости. Руководство района призвало местные власти и имама мечети не допустить проведения в Мугарты праздничного намаза на Курбан-байрам. Мугарты стало третьим населенным пунктом, который власти республики закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса с начала июня. Первыми двумя стали село Гапшима Акушинского района и село Урахи в Сергокалинском районе. Причиной заражения 36 жителей Урахи региональный Минздрав назвал поминки с участием гостей из Москвы и Избербаша. Причинами вспышки коронавируса и внебольничной пневмонии в Мугарты профильные специалисты считают многолюдные похороны и сельскую свадьбу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы администрации Дербентского района Айдын Мамедов. Проведение свадеб в банкетных залах запрещено по всему Дербентскому району, однако предприимчивые организаторы торжеств стали проводить их во дворах частных домов, указал Мамедов.

По словам Мамедова, на сегодняшний день в Мугарты выявлен 31 зараженный коронавирусом, еще у трех человек диагностирована внебольничная пневмония. 31 больной остается в селе и получает лечение амбулаторно, трое госпитализированы в медучреждения Дербента и Махачкалы, рассказал Айдын Мамедов. Состояние жителей села, получающих амбулаторное лечение, контролируется сводной врачебной группой, которая выезжает в Мугарты по мере необходимости, а также на месте - в селении действует ФАП, добавил он. В других селах Дербентского района такого роста заболеваемости, как в Мугарты, нет, сообщил представитель районной администрации.

Официальная статистика заболеваемости коронавирусом неоднократно подвергалась критике, в том числе за то, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, указано в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Мамедов добавил, что лечение от коронавируса и внебольничной пневмонии в центральной городской больнице Дербента проходят 20 жителей района. В участковой больнице в поселке Белиджи развернуто 50 коек для таких больных, свободными остаются 17 мест, сообщил представитель администрации района. Вакцинировано 7117 жителей Дербентского района, рассказал Айдын Мамедов. Тестирование мугартинцев на COVID-19 продолжается. Кроме того, в селе проведена дезинфекция, сообщил представитель районной администрации. В село доставляются товары первой необходимости. Автомобили со всеми необходимыми товарами пропускаются через посты силовиков, сообщил Мамедов. Дезинфекцию улиц проводили с помощью тракторов, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" глава села Мугарты Мехди Магомедов. По его словам, в населенном пункте проживает более двух тысяч человек. Некоторые находятся на изоляции и получают необходимое лечение дома. Автомобили с продовольствием встречает у въезда в село сам Магомедов, он сопровождает транспорт до места назначения. Дефицита товаров первой необходимости в сельских магазинах нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" мугартинец Жавад. Сельчане, по его словам, соблюдают карантинные меры, меньше контактируют друг с другом. Курбан-байрам они встретили в семейном кругу, не посещая родственников и других сельчан, рассказал Жавад. 21 июня власти Дагестана запретили богослужения с присутствием людей в мечетях, церквях и синагогах в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией. Несмотря на это, мечети в Махачкале продолжили работу. Местный ФАП работает в усиленном режиме, реагируя на каждый вызов или обращение жителей, добавил мугартинец Жавад.