Следком заинтересовался жалобой о нарушении прав дольщиков из Ингушетии

14 июля 2021, 18:00

Следственный комитет России начал проверку по жалобе жителя Ингушетии на застройщика в Назрани, в результате действий которого люди остались без денег и жилья.

Житель Ингушетии пожаловался на то, что строительство многоквартирного дома началось в 2016 году, но так и не было завершено. "Из-за этого большинство обманутых дольщиков, в числе которых пенсионеры и многодетные семьи, вынуждены выплачивать кредиты за квартиры, которых фактически не существует", - рассказали в Следственном комитете.

По данным ведомства, была незамедлительно организована процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства участия заявителя и других людей в долевом строительстве этого дома, пишет сегодня "Интерфакс".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в ней собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.