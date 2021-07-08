08 июля 2021, 10:24

Силовики пришли с обыском к мэру Каджарана

Силовики начали сегодня обыски в доме мэра Каджарана Манвела Парамазяна и на Зангезурском медно-молибденовом комбинате, сообщил адвокат Роберт Карапетян.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 7 июля, мэра Гориса Аруша Арушаняна задержали и доставили в Специальную следственную службу. Он подозревается по делу о подкупе избирателей во время парламентских выборов в Армении, но пока находится на свободе, сообщил адвокат. Сам Арушанян назвал это дело политическим преследованием, предположив, что его задержание связано намерением открыть "коридор" через Сюникскую область.

В декларации, подписанной 15 июня президентами Азербайджана и Турции, по поводу Зангезурского коридора говорится, что его открытие и строительство железной дороги Нахичевань-Карс в качестве продолжения этого коридора "внесут важный вклад в дело интенсификация транспорта и сообщения" между Азербайджаном и Турцией. Азербайджан полагает, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако Армения, через территорию которой должен пройти коридор, этого не признаёт.  Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией опубликован на "Кавказском узле".

Силовики проводят обыски в доме мэра Каджарана Манвела Парамазяна и на Зангезурском комбинате, сообщил адвокат Роберт Айрапетян. "Начался обыск на Зангезурском медно-молибденовом комбинате. Обыскивают также квартиру главы общины Каджарана Манвела Парамазяна. Шоу продолжается", - приводит его слова News.am.

По данным Айрапетяна, силовики пришли с обысками к Парамазяну сегодня утром, пишет "Sputnik Армения". По данным издания, Парамазян на прошедших выборах поддержал оппозиционный блок "Айастан" ("Армения") бывшего президента Роберта Кочаряна. Одним из акционеров Зангезурского медно-молибденового комбината является экс-губернатор Сюникской области Ваге Акопян, который также баллотировался в парламент по списку "Айастан".

На внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, больше половины голосов получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе выборов. 27 июня ЦИК обнародовала окончательные результаты выборов - "Гражданский договор" набрал 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%. 2 июля "Айастан" и "Честь имею", а также партии "Зартонк" и "Армянская родина" подали заявления в Конституционный суд с требованием признать результаты выборов недействительными.

Отметим, что 23 декабря 2020 года Манвел Парамазян был вызван на допрос в Следственный комитет Армении после того, как выступил с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В тот же день жители Сюникской области, большинство из которых приехали из Каджарана, провели перед зданием комитета акцию в поддержку мэра.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в боях за Нагорный Карабах. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Примечание:

"Блок "Айастан" обвинил власти в давлении на оппозиционных глав общин", "Нацменьшинства Армении призвали справедливее распределять мандаты в парламенте", "71 мандат получила партия "Гражданский договор" в парламенте Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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