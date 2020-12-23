Жители Каджарана приехали в Ереван поддержать критика Пашиняна

23 декабря 2020, 14:45

Мэр Каджарана Манвел Парамазян был вызван на допрос в Следственный комитет Армении, после того, как он выступил с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Перед зданием на акцию поддержки собрались жители Сюника, большинство из которых приехали из Каджарана.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 декабря жители Сюникской области заблокировали дорогу, чтобы помешать приезду премьер-министра Никола Пашиняна. Акция протеста привела к стычкам протестующих с силовиками. В тот же день был задержан мэр города Горис Аруш Арушанян, который призвал горожан принять участие в этой акции. 22 декабря суд признал его арест необоснованным и постановил выпустить чиновника на свободу. 23 декабря следствие предъявило обвинение Арушаняну в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном предпринимательстве, необоснованном использовании недр, самоуправстве, умышленном причинение вреда здоровью и в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Мэр Каджарана Манвел Парамазян находится на допросе в Следственном комитете Армении. Во дворе здания Следкома собрались сторонники мэра, сообщило сегодня издание News.Am. На прямой трансляции, которую ведет издание, видны не менее десятки жителей, собравшихся у здания, часть из них находится в медицинских масках. Вход охраняют силовики в масках.

Свой вызов в Следственный комитет Манвел Парамазян назвал политическим преследованием, он отметил, что жалеет о том, что ему пришлось покинуть позиции на границе, об этом он заявил журналистам у здания Следкома. "Властям Армении неугодны люди, отстаивающие границы страны. Мы там заняты обороной границ, а они здесь чем заняты?" - приводит его слова "Sputnik Армения".

Собравшиеся на акцию поддержки жители Сюника отметили, что расследование началось после того, как местные жители перекрыли межгосударственную дорогу Ереван-Горис. "Мы здесь, чтобы понять, почему избранный нами мэр был приглашен сюда. Есть очевидные причины сомневаться, почему непосредственно после этого закрытия дороги. Наше требование было патриотичным, поскольку нам нужны были гарантии безопасного проживания в Сюнике", - приводит Panorama слова одного из участников акции.

Ранее мэр Каджарана вместе с другими руководителями общин Сюника требовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Призыв лидеров общины Сюника с требованием отставки премьер-министра и правительства Армении, под которым подписался Парамазян, опубликован на странице муниципалитета Каджарана 5 декабря. "Страна на пороге катастрофы, Сюник в опасности. (...) Экономические и гуманитарные проблемы продолжают лежать на плечах общин. (...) Даже самые мелкие вопросы не решаются на государственном уровне, так как вся система управления в наши дни бездействует. Каждая минута стоит дорого и может иметь необратимые последствия. Угрожает катастрофа, поэтому мы требуем отставки премьера Никола Пашиняна и правительства", - отмечается в заявлении.

О задержании Марвела Пармазяна сообщил 22 декабря "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Пресс-службы силовых структур не опровергли факт задержания. Другой источник сообщил, что мэр попросил перенести вызов в Следком с 22 на 23 декабря, следствие согласилось, отметил источник Panorama в Следкоме.

Ранее, 18 декабря, жители Сюникской области уже перекрывали дорогу Горис – Капан, требуя отменить решение Минобороны о передаче высот у Капана азербайджанской стороне. Однако армянские военные в тот же день покинули стратегические высоты, и на этих позициях разместились азербайджанские военные. Местные жители разблокировали дорогу, но пригрозили новыми акциями протеста.

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