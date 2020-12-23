Следствие предъявило обвинение мэру Гориса

23 декабря 2020, 08:04

Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном предпринимательстве, необоснованном использовании недр, самоуправстве, умышленном причинение вреда здоровью и в нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 декабря жители Сюникской области заблокировали дорогу, чтобы помешать приезду премьер-министра Никола Пашиняна. Акция протеста привела к стычкам протестующих с силовиками. В тот же день был задержан мэр города Горис Аруш Арушанян, который призвал горожан принять участие в этой акции. 22 декабря суд признал его арест необоснованным и постановил выпустить чиновника на свободу.

По версии следствия, Арушанян зарегистрировал 0,555 гектара земли сельскохозяйственного значения в селе Веришен на общину Горис, после чего выставил этот участок на продажу. Победителем аукциона был признан родственник Арушаняна. На его имя чиновник в июне 2019 года зарегистрировал компанию, которая фактически принадлежала ему, привело 22 декабря издание "Арменпресс" сообщение Следкома Армении.

Компания без договора и разрешения на недропользование и прочих необходимых документов, занималась добычей полезных ископаемых. В результате был нанесен ущерб в размере 16 млн 867 тыс 785 драмов (около 32 300 долларов - прим. "Кавказского узла"), отметили следователи.

Кроме того, узнав о недостаче денег в одной из принадлежащих ему компаний на сумму 33 млн драмов (около 63 200 долларов - прим. "Кавказского узла"), чиновник, угрожая насилием, отнял у сотрудника фирмы машину "Nissan Pathfinder", а также заставил его заложить дом. Кроме того, 28 августа Арушунян вместе со знакомыми избил жителя общины за то, что тот обогнал его машину, привело 22 декабря издание "Новости Армения" версию следователей. "В суд представлено ходатайство об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения", – отметил Следком Армении.

Комментариев от Аруша Арушаняна или его адвокатов относительно заявления Следкома Армении не поступало.

Напомним, что протесты жителей Сюникской области начались 17 декабря, когда Минобороны Армении решило освободить высоты у города Капан. Мэр Капана Геворг Парсян пояснил тогда, что в этом случае азербайджанские военные окажутся всего в километре от города, а на территорию Азербайджана попадет дорога, ведущая от Капана к четырем селам. Армянские военные покинули высоты у города Капан, поскольку была вероятность возобновления боевых действий, объяснил 19 декабря Никол Пашинян.

С подробностями обострения карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".