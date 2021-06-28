Четыре жителя Азербайджана задержаны за нарушение запрета на поездки в Карабах

28 июня 2021, 09:45

Полицейские задержали четырех жителей Товузского района Азербайджана, которые вопреки запрету пытались попасть на неразминированную территорию Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", силовики систематически задерживают жителей за нарушение запрета на посещение отошедших под контроль Азербайджана территорий Нагорного Карабаха, на которых велись боевые действия во время осеннего обострения конфликта. Так, 12 июня апреля были задержаны пять жителей Кельбаджарского района (Карвачарский - армянское название), которые пытались проникнуть на неразминированные территории.

Силовики задержали четырех жителей Азербайджана в Джабраильском районе, сообщило сегодня агентство АПА со ссылкой на МВД Азербайджана. "27 июня около 23:00 (22:00 мск) жители Товузского района Замин Аббасов, Эльнур Алиев, Новруз Велиев и Ровшан Велиев были задержаны при попытке незаконно проникнуть на освобожденные от территории, - говорится в сообщении.

После задержания с ними были проведены профилактические беседы, полицейские напомнили об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Также в отношении жителей Азербайджана были составлены административные протоколы, дела направлены в районный суд, , передал сегодня Report.az.

Напомним, что ранее жители Тертерского района не исключили попытки мародерства в Нагорном Карабахе. Также сотрудник "Платформы гражданского общества" Халид Агалиев отметил, что в зону боев проникают вынужденные переселенцы из желания побывать на малой родине.

За 2020 год в результате подрыва мин в Азербайджане и зоне карабахского конфликта погибли шесть человек, еще восемь получили ранения, сообщило азербайджанское агентство по разминированию ANAMA. Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год, поскольку очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, пояснили российские эксперты.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".