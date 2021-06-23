23 июня 2021, 22:34
Малика Абубакарова
Решила гуманитарную проблему - добилась решения суда в Чечне о возвращении двух сыновей матери
Деятельность в 2020 году
Представляла интересы чеченки Жанетты Тухаевой в резонансной судебной тяжбе.
По словам Тухаевой, супруги развелись в 2014 году, тогда же отец силой забрал старшего сына и увез в Грузию. С тех пор мать почти не виделась с сыном, хотя российские суды несколько раз выносили решение о его проживании с матерью 1. Суды же на Северном Кавказе при разводе супругов нередко оставляют детей с отцом. После таких решений добиться права опеки удается не всем женщинам.
В ноябре 2016 года Жанетте удалось увидеть старшего сына и ненадолго забрать мальчика к себе. Это произошло, когда ребенок проходил психологическую экспертизу перед судом об определении места жительства. Мать провела со старшим сыном два месяца. За это время суд в Москве удовлетворил требования о проживании обоих детей с ней, а бывшего супруга обязали выплачивать алименты. В начале января 2017 года Жанетту, ее мать и сыновей подкараулили, когда они возвращались с прогулки – и старший сын был похищен 2.
Ленинский районный суд Грозного 6 марта 2020 года рассмотрел иск бывшего супруга Руслана Ибаева к Тухаевой и постановил, что два их несовершеннолетних ребенка должны жить с отцом. Кроме того, суд обязал 3 Тухаеву удалить ее аккаунт в Instagram 4, где она рассказывала о похищении старшего ребенка.
21 апреля прокуратура Чечни обжаловала решение суда в Грозном. Летом 2020 года Верховный суд Чечни принял сторону матери. Адвокат Абубакарова, комментируя решение суда, отметила, что благодаря этому решению младший ребенок остался у матери, но отец будет препятствовать исполнению решения по старшему сыну.
Биография
Абубакарова Малика Магомедовна родилась в 1969 году в Грозном 5.
Живет в Грозном.
С 2011 года – адвокат и руководитель автономной некоммерческой организации «Права женщин» 6.
Профессиональная и общественная деятельность
После знакомства с докотором Айшат Магомадовой решила специализироваться на защите прав женщин. По признанию Малики , две ее подруги погибли от рук собственных мужей 7.
Ведет дела, связанные с насилием в семье, принудительными браками 8 и защите прав матери в случае разводов.
Борется с типичной для Чечни и Ингушетии ситуацией – неисполнением решений судов об определении места жительства детей с матерью 9.
Защищает интересы жительницы Чечни Малики Хамзатовой , которая была разлучена со своей годовалой дочерью из-за обвинений в неверности 10 и Аси Губашевой, бывший муж которой после развода забрал дочь и запретил матери видеться с ней 11.
Партнер проекта «Правовая инициатива». В офисе адвоката в Хасавюрте в 2020 году прошли обыски.
Лауреат премии Джинетты Саган за 2019 год 12.
Примечания
- Дети в беде // RT на русском, 28 января 2020 года
- Там же
- Суд в Чечне обязал женщину удалить аккаунт в инстаграме по иску бывшего мужа о родительских правах // Медиазона, 7 марта 2020 года
- https://www.instagram.com/ibaev.abubakr/?igshid=fbktzu8autuz
- https://www.facebook.com/advokat.malika/about_contact_and_basic_info
- https://www.youtube.com/watch?v=qwvdqM3g0_M
- “Violence is usually revealed only after the woman is murdered” // Legal Dialogue Journal, 15 августа 2018 года
- Браки с насильниками и кража невест: как девушек в России выдают замуж против воли // Афиша Daily, 25 ноября 2020 года
- «У меня нет мамы» // РИА Новости, 14 февраля 2020 года
- «По судам нас водит, позорит перед всеми» // Медиазона, 24 декабря 2020 года
- Как женщины из Чечни и Ингушетии добиваются в ЕСПЧ права видеться с детьми // Настоящее время, 7 мая 2020 года
- AMNESTY INTERNATIONAL - https://www.amnestyusa.org/about-us/grants-and-awards/ginetta-sagan-award/