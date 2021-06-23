Малика Абубакарова

23 июня 2021, 22:34

Решила гуманитарную проблему - добилась решения суда в Чечне о возвращении двух сыновей матери

Деятельность в 2020 году

Представляла интересы чеченки Жанетты Тухаевой в резонансной судебной тяжбе.

По словам Тухаевой, супруги развелись в 2014 году, тогда же отец силой забрал старшего сына и увез в Грузию. С тех пор мать почти не виделась с сыном, хотя российские суды несколько раз выносили решение о его проживании с матерью . Суды же на Северном Кавказе при разводе супругов нередко оставляют детей с отцом. После таких решений добиться права опеки удается не всем женщинам.

В ноябре 2016 года Жанетте удалось увидеть старшего сына и ненадолго забрать мальчика к себе. Это произошло, когда ребенок проходил психологическую экспертизу перед судом об определении места жительства. Мать провела со старшим сыном два месяца. За это время суд в Москве удовлетворил требования о проживании обоих детей с ней, а бывшего супруга обязали выплачивать алименты. В начале января 2017 года Жанетту, ее мать и сыновей подкараулили, когда они возвращались с прогулки – и старший сын был похищен .

Ленинский районный суд Грозного 6 марта 2020 года рассмотрел иск бывшего супруга Руслана Ибаева к Тухаевой и постановил, что два их несовершеннолетних ребенка должны жить с отцом. Кроме того, суд обязал Тухаеву удалить ее аккаунт в Instagram , где она рассказывала о похищении старшего ребенка.

21 апреля прокуратура Чечни обжаловала решение суда в Грозном. Летом 2020 года Верховный суд Чечни принял сторону матери. Адвокат Абубакарова, комментируя решение суда, отметила, что благодаря этому решению младший ребенок остался у матери, но отец будет препятствовать исполнению решения по старшему сыну.

Биография

Абубакарова Малика Магомедовна родилась в 1969 году в Грозном .

Живет в Грозном.

С 2011 года – адвокат и руководитель автономной некоммерческой организации «Права женщин» .

Профессиональная и общественная деятельность

После знакомства с докотором Айшат Магомадовой решила специализироваться на защите прав женщин. По признанию Малики , две ее подруги погибли от рук собственных мужей .

Ведет дела, связанные с насилием в семье, принудительными браками и защите прав матери в случае разводов.

Борется с типичной для Чечни и Ингушетии ситуацией – неисполнением решений судов об определении места жительства детей с матерью .

Защищает интересы жительницы Чечни Малики Хамзатовой , которая была разлучена со своей годовалой дочерью из-за обвинений в неверности и Аси Губашевой, бывший муж которой после развода забрал дочь и запретил матери видеться с ней .

Партнер проекта «Правовая инициатива». В офисе адвоката в Хасавюрте в 2020 году прошли обыски.

Лауреат премии Джинетты Саган за 2019 год .

Примечания