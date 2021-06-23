Малика Абубакарова. Фото со страницы Лиды Кардаевой в Facebook https://www.facebook.com/photo?fbid=2098361290289596&set=a.341625292629880

23 июня 2021, 22:34

Малика Абубакарова

Решила гуманитарную проблему - добилась решения суда в Чечне о возвращении двух сыновей матери

Деятельность в 2020 году

Представляла интересы чеченки Жанетты Тухаевой в резонансной судебной тяжбе.

По словам Тухаевой, супруги развелись в 2014 году, тогда же отец силой забрал старшего сына и увез в Грузию. С тех пор мать почти не виделась с сыном, хотя российские суды несколько раз выносили решение о его проживании с матерью 1. Суды же на Северном Кавказе при разводе супругов нередко оставляют детей с отцом. После таких решений добиться права опеки удается не всем женщинам.

В ноябре 2016 года Жанетте удалось увидеть старшего сына и ненадолго забрать мальчика к себе. Это произошло, когда ребенок проходил психологическую экспертизу перед судом об определении места жительства. Мать провела со старшим сыном два месяца. За это время суд в Москве удовлетворил требования о проживании обоих детей с ней, а бывшего супруга обязали выплачивать алименты. В начале января 2017 года Жанетту, ее мать и сыновей подкараулили, когда они возвращались с прогулки – и старший сын был похищен 2.

Ленинский районный суд Грозного 6 марта 2020 года рассмотрел иск бывшего супруга Руслана Ибаева к Тухаевой и постановил, что два их несовершеннолетних ребенка должны жить с отцом. Кроме того, суд обязал 3 Тухаеву удалить ее аккаунт в Instagram 4, где она рассказывала о похищении старшего ребенка.

21 апреля прокуратура Чечни обжаловала решение суда в Грозном. Летом 2020 года Верховный суд Чечни принял сторону матери. Адвокат Абубакарова, комментируя решение суда, отметила, что благодаря этому решению младший ребенок остался у матери, но отец будет препятствовать исполнению решения по старшему сыну.

Биография

Абубакарова Малика Магомедовна родилась в 1969 году в Грозном 5.

Живет в Грозном.

С 2011 года – адвокат и руководитель автономной некоммерческой организации «Права женщин» 6.

Профессиональная и общественная деятельность

После знакомства с докотором Айшат Магомадовой решила специализироваться на защите прав женщин. По признанию Малики , две ее подруги погибли от рук собственных мужей 7.

Ведет дела, связанные с насилием в семье, принудительными браками 8 и защите прав матери в случае разводов.

Борется с типичной для Чечни и Ингушетии ситуацией – неисполнением  решений судов  об определении места жительства детей с матерью 9.

Защищает интересы жительницы Чечни Малики Хамзатовой , которая была разлучена со своей годовалой дочерью из-за обвинений в неверности 10 и Аси Губашевой, бывший муж которой после развода забрал дочь и запретил матери видеться с ней 11.

Партнер проекта «Правовая инициатива». В офисе адвоката в Хасавюрте в 2020 году прошли обыски.

Лауреат премии Джинетты Саган  за 2019 год 12.

Примечания

  1. Дети в беде // RT на русском, 28 января 2020 года
  2. Там же
  3. Суд в Чечне обязал женщину удалить аккаунт в инстаграме по иску бывшего мужа о родительских правах // Медиазона, 7 марта 2020 года
  4. https://www.instagram.com/ibaev.abubakr/?igshid=fbktzu8autuz
  5. https://www.facebook.com/advokat.malika/about_contact_and_basic_info
  6. https://www.youtube.com/watch?v=qwvdqM3g0_M
  7. “Violence is usually revealed only after the woman is murdered” // Legal Dialogue Journal, 15 августа 2018 года
  8. Браки с насильниками и кража невест: как девушек в России выдают замуж против воли // Афиша Daily, 25 ноября 2020 года
  9. «У меня нет мамы» // РИА Новости, 14 февраля 2020 года
  10. «По судам нас водит, позорит перед всеми» // Медиазона, 24 декабря 2020 года
  11. Как женщины из Чечни и Ингушетии добиваются в ЕСПЧ права видеться с детьми // Настоящее время, 7 мая 2020 года
  12. AMNESTY INTERNATIONAL - https://www.amnestyusa.org/about-us/grants-and-awards/ginetta-sagan-award/

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 июня 2021, 01:50

  • Сестра Саутиевой рассказала о ее быте в новой камере СИЗО

    Свидетель обвинения, допрошенный в Ессентукском горсуде по делу лидеров ингушского протеста, дал показания в их пользу, как и большинство других свидетелей, сообщил адвокат Джабраил Куриев. Родным арестованных изредка удается пообщаться с ними перед заседаниями. Зарифа Саутиева после перевода в новую камеру СИЗО подружилась с соседкой и помогает ей ухаживать за маленьким ребенком.

24 июня 2021, 00:52

23 июня 2021, 23:53

  • 110 граждан Азербайджана отправились домой из дагестанского лагеря

    Из лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана сегодня выехали на родину 110 азербайджанцев, еще столько же постояльцев отправятся домой завтра, сообщил сотрудник МЧС по Дагестану Самир Алиев. Списки составляются несправедливо: некоторые отправляются в Азербайджан через день после приезда в лагерь, другие ждут своей очереди неделями, посетовали опрошенные "Кавказским узлом" мигранты.

23 июня 2021, 22:56

23 июня 2021, 22:24

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи