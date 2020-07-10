Верховный суд Чечни принял сторону матери в резонансной тяжбе о детях

10 июля 2020, 16:44

Москвичка Жанетта Тухаева добилась отмены решения грозненского суда, который постановил оставить обоих ее сыновей с отцом. Добиться исполнения постановления Верховного суда Чечни будет нелегко, указала адвокат Тухаевой.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта суд в Грозном вопреки решению московского суда обязал двух несовершеннолетних сыновей москвички Жанетты Тухаевой жить с отцом, Русланом Ибаевым. Пользователи Instagram поспорили об обоснованности такого решения. Кроме того, суд предписал Тухаевой удалить ее аккаунт в Instagram, где она жаловалась на похищение старшего ребенка.

Верховный суд Чечни отменил решение Ленинского суда Грозного постановил отказать в иске Руслану Ибаеву, со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Чечни информировало сегодня издание "Ореанда-Новости".

Адвокат "Правовой инициативы" Малика Абубакарова, представляющая интересы Жанетты Тухаевой, опасается, что Руслан Ибаев помешает исполнению судебного решения. "Суд долго заседал в совещательной комнате, после вынес решение в пользу Жанетты. Важно, что благодаря этому решению младший ребенок останется с матерью. Сейчас начинается упорная работа над исполнением [решения]. Мы опасаемся, что Руслан Ибаев может препятствовать этому", - процитировала сегодня Малику Абубакарову "Медиазона".

Жанетту Тухаеву поддержала прокуратура Чечни, которая и обжаловала решение грозненского суда, сообщила 21 апреля в своем Telegram-канале журналистка Маргарита Симоньян.

На сайтах Верховного суда Чечни и республиканской прокуратуры к 16.44 мск 10 июля не появилось информации о пересмотре решения по иску Руслана Ибаева.

Суды на Северном Кавказе при разводе супругов нередко оставляют детей с отцом. Добиться права опеки после такого решения удается не всем женщинам, сообщила ранее "Кавказскому узлу" дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина. "Власти, основываясь на традициях и нашем менталитете, в этой ситуации поддерживают именно отцов, ущемляя права женщин. По этому поводу очень много дел: так, например, жительница Чечни много лет билась за своих детей, которых суд оставил в семье ее погибшего мужа. У женщин есть возможность отстаивать своих детей, но это непросто", - рассказала она.