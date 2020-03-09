Фигура Фемиды. Фото: Максим Тишин / Югополис

09 марта 2020, 15:49

Решение грозненского суда оставить детей с отцом вызвало споры в соцсети

Суд в Чечне вопреки решению столичного суда обязал детей москвички Жанетты Тухаевой жить с отцом. Пользователи Instagram поспорили об обоснованности такого решения.

Ленинский райсуд Грозного 6 марта рассмотрел иск 44-летнего Руслана Ибаева к бывшей супруге Жанетте Тухаевой и постановил, чтобы их два несовершеннолетних ребенка жили с отцом, а мать согласился ограничить в правах, обязать ее снять запрет на вывоз детей за границу и взыскать с нее алименты в размере трети от заработка.

Кроме того, суд предписал Тухаевой удалить ее аккаунт в Instagram, где она писала о своих сыновьях, сообщил 7 марта "Кавказ. Реалии".

Сама женщина заявила, что с решением суда не согласна. "Много лет я не могла добиться исполнения решения суда об определении места жительства детей со мной, которое вынес в 2017 году Перовский суд в Москве. Поэтому я писала о своей проблеме в Instagram. Я через блог искала сына и нашла его в Грузии. Ибаев недавно прописался в Чечне. Тот факт, что он включил в иск требование алиментов, позволило ему судиться в Чечне, где суды в таких ситуациях встают на сторону отцов", - рассказала она.

По ее словам, бывший муж не участвовал в воспитании младшего сына с шестимесячного возраста. Старшего сына женщина, по ее словам, не видит с 2014 года, сообщило издание.

Жанетта Тухаева рассказала, что вышла замуж за Руслана Ибаева в 2009 году в Москве. "Ибаев - азербайджанец, но называет себя почему-то чеченцем", - привело 28 января ее слова RT.

6 марта Тухаева опубликовала на своей странице в Instagram фотокопию постановления Ленинского райсуда Грозного. Согласно тексту документа, и оба родителя, и их дети – уроженцы Москвы. "Меня ограничили в родительских правах в Чечне [...] Мой младший сын с грудного возраста отца не знает, отец не интересовался им и не участвовал в его воспитании шесть лет", - говорится в публикации на странице Тухаевой.

Суды на Северном Кавказе при разводе супругов нередко оставляют детей с отцом. Добиться права опеки после такого решения удается не всем женщинам, сообщила ранее "Кавказскому узлу" дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина. "Власти, основываясь на традициях и нашем менталитете, в этой ситуации поддерживают именно отцов, ущемляя права женщин. По этому поводу очень много дел: так, например, жительница Чечни много лет билась за своих детей, которых суд оставил в семье ее погибшего мужа. У женщин есть возможность отстаивать своих детей, но это непросто", - рассказала она.

Сообщение о решении суда, размещенное сегодня в Instagram-паблике "Чечня лайф", на который подписаны 312 тысяч пользователей, к 15.30 мск набрало 575 комментариев.

Авторы многих из них поспорили о том, справедливы ли требования женщины. "Дети после развода остаются с отцом, женщины совсем стыд и совесть потеряли", - написал, в частности, ialviev. "По закону ребёнок остаётся с матерью", - возразила vesnushka.gro. "По адату ребенок остаётся с отцом, а девушка после развода, без багажа выходит замуж!" – парировал ialviev. "Если мать не вышла замуж, дети имеют право жить с матерью по всем законам", - указала prosto__zali.

"По адату он на мать в суд подаёт с требованием алиментов? По шариату ребёнок остается с матерью, пока она не выйдет замуж, при этом на отце лежит обязанность содержать этого ребенка, или до тех пор пока ребёнок не будет самостоятельным в такой степени, что может одеваться, питаться сам, дальше ему даётся выбор с кем ему остаться. Это то, что велит нам ислам. А отдавать предпочтение адату и ставить ислам на второе место - не из признаков мусульманина", - высказал свое мнение 2018caucasus.

Пользователь ialviev эмоционально отреагировал на этот комментарий. "Это что за бред? Ребенок остаётся с отцом после развода, он фамилию носит отца, а не матери, он продолжает род отца, а не матери, и ребенок остаётся с отцом, без суда и следствия, а женщина выходит замуж и там рожает новому мужу новых детей!" - написал он.

"Дело не в том, с кем остаются дети, а в том, что мужчина ещё с женщины деньги требует. Вот это уже точно не по-мужски!!! Грубо говоря, он обязал свою бывшую жену, чтобы она его обеспечивала", - написала magastarichok. "Я больше чем уверен, что ему не нужны её алименты, и он подал на алименты, чтобы её проучить, потому что не знала свое место", - предположил в ответ black_prince_vu.

"У каждого своя история! Каждая сторона считает, что права. В этой ситуации жалко только детей, которых ставят перед выбором, либо отец, либо мать", - констатировала seda_ger. "Нет в адатах такого, чтобы жена платила мужу алименты, за что? За то, что она их родила ему??? Как только дело доходит до развода, то дети его, и она уходит ни с чем, а как запахло деньгами, то муж... обязывает жену платить алименты", - написала она в другом комментарии.

Примечание:

"Правозащитницы поспорили о причинах насилия над детьми на Кавказе", "Сенатор от Ингушетии снял квартиру семье девочки с ампутированной рукой", "Убийство Регины Гагиевой вскрыло проблему домашнего насилия в Северной Осетии".

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