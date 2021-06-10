Журналист заявил об избиении за расследование о бойцовском клубе "Ахмат"

10 июня 2021, 17:46

Врачи диагностировали перелом носа у журналиста Андрея Афанасьева, избитого в Амурской области после начала расследования о руководстве местного отделения бойцовского клуба "Ахмат". Афанасьев сообщил, что нападавшие объяснили свои действия местью за его работу.

Журналист рассказал об избиении на видео

Афанасьев вскоре после избиения, которое произошло 9 июня, записал видеосообщение об этом. "Меня возле моего дома, почти возле подъезда избили неизвестные. Били то ли дубинками, то ли арматурой". Журналист в кадре тяжело дышит, под носом у него кровь, на лице множество ссадин. Он демонстрирует распухшую и покрытую синяками руку и говорит, что не видит правым глазом. "Голова кружится, почки болят", - жалуется Андрей Афанасьев на видео, опубликованном в Instagram-паблике Antirating.

Добиться возбуждения уголовного дела будет сложно, указал сегодня администратор паблика, отвечая в комментариях на вопрос представителя фракции ЛДПР в законодательном собрании Амурской области Ольги Петайчук (Денисенко) о том, какая помощь требуется журналисту.

"Андрей сейчас находится дома, у него отбиты руки и ноги (особенно руки), заплыл и плохо видит левый глаз, сломан нос. Фракция ЛДПР может ему хорошо помочь, если будет требовать найти заказчика, а также возбуждения уголовных дел. Вряд ли что-то будут расследовать, но если будет огласка в СМИ и подключится политический блок - тогда хоть небольшие шансы, но есть", - указал администратор Antirating.

Нападавшие потребовали не писать о "достойных людях"

Врачи сочли, что госпитализация Афанасьеву не требуется, отметил администратор паблика. "Он (Афанасьев. - Прим. "Кавказского узла") сказал, что его осмотрели, сделали томографию, снимки и отправили домой. Если бы было сотрясение - то, скорее всего, оставили бы. Да он и сам не хотел ложиться [в больницу]", - поясняется в комментариях к публикации.

Перелом носа у Афанасьева диагностировали врачи травмпункта, а затем и областной больницы. Заявление в полицию он написал, вызвав наряд на место происшествия. По словам журналиста, его ударили сзади по голове, когда он открывал дверь в подъезд своего дома. "Я попытался отмахнуться, но тут появился второй, который бил меня то ли трубой, то ли арматурой по шее. Через несколько секунд повалили на асфальт, и к ним присоединился третий человек. Били минут 10, целенаправленно в лицо", - процитировало Афанасьева 9 июня "Сибирь Реалии"*. Нападавших, по словам Афанасьева, спугнули прохожие.

Андрей Афанасьев связал нападение с подготовкой журналистского расследования о деятельности местного бизнесмена и депутата, а также об отделении бойцовского клуба "Ахмат". "Когда меня били, один сказал: "Поменьше пиши репортажи про достойных людей". Называли "американской подстилкой", - рассказал он. Руководство клуба в начале апреля было задержано по подозрению в вымогательстве, указано в публикации.

Клуб смешанных единоборств "Ахмат" связан с властями Чечни. 10 декабря 2020 года Минфин США расширил список Магнитского, включив в него, в частности, клуб "Ахмат" и Absolute Championship Akhmat. Это было сделано в связи с нарушением прав человека в Чечне. Бойцовский клуб "Ахмат" из-за санкций США не сможет привлекать спонсорские средства из-за рубежа и приглашать зарубежных бойцов, указали опрошенные "Кавказским узлом" спортивные обозреватели.

Очевидец заснял нападавших

Сегодня на странице Antirating в Instagram были опубликованы первые результаты журналистского расследования нападения на Афанасьева.

"Удалось найти пару свидетелей и обзавестись фотографией. Фото сделано около 19.00 [9 июня], а значит, Андрея ждали довольно долго и избили бы прямо при гуляющих во дворе детях.

Кто-то явно ощущает вседозволенность, с чего бы? Не оттого ли, что их покрывает известный политик?" - говорится в сообщении.

Публикация сопровождается фотографией двух мужчин с капюшонами на головах во дворе жилого дома. Далее следует скриншот сообщения с пояснением, что люди на фото поджидали журналиста.

"На лицах маски, на руках черные перчатки. Я сняла их на видео. Они стояли изначально возле второго подъезда, минут через двадцать отошли в вашему - третьему подъезду <...> У одного из них был небольшой пакет, и было видно, что в нем что-то небольшое, но тяжелое! Потом они сели возле вашего подъезда и подпрыгивали на каждый приезд такси <...>. Один из них два раза за это время, пока вас ждали, ходил вальяжной походкой мимо людей за угол дома <...> - там, видимо, третий и сидел, потому что когда вас начали бить, третий прибежал с той стороны", - говорится в сообщении, с которого сделан скриншот.

На сайтах управления МВД по Амурской области и регионального управления Следкома, по состоянию на 17.46 мск 10 июня, нет информации о нападении на Афанасьева.

* издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.