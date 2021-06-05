Минздрав Абхазии отчитался о более 2000 привитых от COVID-19

05 июня 2021, 00:56

В Абхазии прививку от коронавируса сделали 2076 человек, из них 79 получили второй компонент вакцины, сообщил Минздрав непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая в Абхазии началась вакцинация от COVID-19 российским препаратом "Спутник V", первый пункт вакцинации был открыт на базе Сухумской городской поликлиники №1. Вакцину доставили в количестве 6,5 тысячи доз еще 30 апреля. В числе первых от коронавируса планировали привить врачей и работников турсферы.

По плану на первом этапе в Абхазию привезут 30 тысяч доз вакцины Спутник V, говорится в материале "Кавказского узла" "Анти-COVID: как проходит вакцинация на Южном Кавказе".

Прививку от COVID-19 сделали 2076 человек, сообщил 4 июня Минздрав Абхазии на своем сайте. По данным ведомства, 79 человек вакцинировано вторым компонентом "Sputnik V".

В Сухуме для пациентов открыты три пункта вакцинации - в городской клинической больнице и поликлиниках №1 и № 3. Кроме того, привиться можно в центральных районных больницах, сообщил со ссылкой на министерство "Апсныпресс".

Всего с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 15408 зараженных, 235 из них умерли, 14789 выздоровели, сообщил 3 июня координационный штаб по защите населения от коронавируса. За сутки выявлено 23 новых случая инфицирования, один пациент скончался, говорится в сообщении на сайте Кабмина Абхазии.