Житель Дагестана заподозрен в финансировании терроризма

01 июня 2021, 20:45

Силовики сочли молодого человека из Дербентского района Дагестана организатором финансирования терроризма, уличив его в планах присоединиться к боевикам в Сирии, сообщило следствие.

Подозреваемому 23 года. Уголовное дело против него возбуждено по двум статьям, которые предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Уголовные дела в отношении молодого мужчины следователи возбудили на основании материалов Центра "Э" по Северному Кавказу. Жителя Дагестана подозревают в организации финансирования терроризма (часть 4 статьи 205.1 УК России) и приготовлении к участию в террористической организации (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК России).

Как полагают следователи, в 2018 и 2019 годах подозреваемый организовал сбор 200 тысяч рублей на QIWI-кошельки в интересах незаконных вооруженных отрядов международной террористической организации. Для распространения информации о сборе денег он использовал аккаунт в социальной сети и некий публичный интернет-канал, который сам и администрировал, говорится в сегодняшней публикации на сайте Управления СКР по Дагестану.

Также силовики считают, что молодой человек планировал лично присоединиться к боевикам международной террористической организации "Исламское государство"*, достоверно зная, что ее деятельность в России запрещена. Согласно версии следствия, с апреля 2019 года житель Дагестана искал "конспиративные маршруты" для выезда в Сирию, но не смог осуществить свой план - в декабре 2019 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Комментариями подозреваемого или его представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая военный суд в Ростове-на-Дону назначил от 10 до 18 лет колонии четверым жителям Агульского района Дагестана, признав их участниками террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования. Один из подсудимых был оправдан.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* террористические организации, запрещенные в России судом.