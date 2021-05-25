Жители азербайджанского села на акции протеста в Баку заявили о проблемах с землей

25 мая 2021, 08:30

В Азербайджане жители села Хошбулаг Дашкесанского района на акции протеста перед зданием администрации президента в Баку пожаловались на то, что пахотные земли и пастбища их села были незаконно переданы в пользование другим людям. Эти земли сданы в аренду вынужденным переселенцам из Кельбаджарского и Лачинского районов Нагорного Карабаха, пояснил глава Дашкесанского района.

Сотрудники полиции вмешались в проходившую 24 мая акцию протеста, ее участники были оттеснены от здания администрации президента.

В своих проблемах жители села обвинили главу исполнительной власти Дашкесанского района, сообщило 24 мая агентство "Туран".

"Сельская община оказалась беспомощна. На свои деньги купили трубы, поскольку все трубы были проданы. В деревне нет газа, нет воды, нет асфальтированной дороги. Наши посевные площади, пашни, пастбища были переданы в пользование богатым людям за деньги. У сельского населения нет другого занятия, кроме как держать скот и овец. Поскольку наши поля под пашни проданы, мы ими пользоваться не можем. Как нам жить? Мы пришли, чтобы получить ответ от администрации президента на этот вопрос", - заявила жительница села Рена Багирова.

Глава исполнительной власти Дашкесанского района Ахад Абиев во время акции протеста позвонил ее участникам, заявил один из жителей села. Он попросил селян прекратить акцию протеста и пообещал, что все их требования будут выполнены. Однако, по словам жителя села, чиновник уже 10 лет обещает им одно и то же, не выполняя требований селян.

Другой участник акции пожаловался на то, что у его погибшего на войне сына и другого сына, участника войны, есть земельные участки. Однако эти земли были проданы состоятельным людям, которые построили на них свои виллы, заявил житель села Хошбулаг.

Село Хошбулаг Дашкесанского района находится в 420 километрах к западу от Баку недалеко от границы с Арменией. Основное занятие населения - земледелие и скотоводство. Эта гористая местность обычно используется как летние пастбища, а также для летнего отдыха жителей западной части Азербайджана.

Требования участников акции протеста не имеют никакого отношения к исполнительной власти района, в пользовании у жителей села есть достаточно земли, заявил агентству глава исполнительной власти Дашкесанского района Ахад Абиев.

"В соответствии с требованиями закона "О земельной реформе" в пользование жителей села Хошбулаг были предоставлены посевные, сенокосные и пастбищные площади. В общем пользовании жителей села находится 2629 га пахотных, сенокосных и пастбищных угодий. У жителей не так много скота и овец, чтобы пастись на таких площадях", - сказал он

Часть летних пастбищ государственного фонда района сдана в аренду 73 вынужденным переселенцам из Кельбаджарского и Лачинского районов Нагорного Карабаха, сообщил глава исполнительной власти. "Эти земельные участки не имеют отношения к селу Хошбулаг. Эти земли в соответствии с законодательством сданы в аренду на 30 лет. Несмотря на это, несколько человек из той же группы жителей села, которые направились к зданию администрации президента, подожгли палатки арендаторов. Они требовали от арендаторов покинуть район и более не приезжать на эти земли. Тогда эти 73 арендатора подали жалобы. 1 июля районный суд рассмотрит эту жалобу. Сейчас несколько человек, которые блокировали арендаторов, собрали своих матерей, родственников и отправились к администрации президента, чтобы воспрепятствовать суду", - процитировало Абиева агентство.

Напомним, ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о проблемах азербайджанских беженцев из Нагорного Карабаха. Хотя Азербайджан сразу после завершения боевых действий в ноябре 2020 года занялся восстановлением инфраструктуры на территориях, которые перешли под контроль Баку, полное их восстановление может затянуться на 5-10 лет, на это потребуется не менее 10 миллиардов долларов, заявили специалисты. Власти Азербайджана перестали предоставлять жилье вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, не обещая при этом скорого возвращения в родные города и села, сообщило ранее "Мейдан.ТВ".