Жители Кривой балки заявили о нерешенных проблемах с водоснабжением

22 мая 2021, 18:05

В поселке Кривая балка в Махачкале питьевой воды нет вообще, а поливная поступает редко, рассказали местные жители и председатели садовых товариществ.

Руководитель расположенного в Кривой балке садового общества "Прогресс" Муса Мусаев рассказал, что питьевой воды здесь никогда не было. С поливной водой для дачных участков каждое товарищество решает вопрос по-разному, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"У меня и расположенных рядом четырех обществ - свой насос. Сами весной подготовились к поливному сезону и подаем воду из реки Кривая Балка, за свет также сами оплачиваем. В других обществах воды и света постоянно нет", - рассказал Мусаев.

По его словам, ситуация с поливной водой ухудшилась последние в два-три года. Бурить скважины для подачи питьевой воды в этой местности не представляется возможным, так как вода идет соленая, с большим количеством примесей, пояснил Мусаев. Он добавил, что подачей поливной воды должно заниматься МУП "Садовник" при городской администрации, которое берет за воду стопроцентную предоплату, оно же обязано ремонтировать и поддерживать в надлежащем состоянии насосы.

"Пенсионеры приезжают из города на попутках и автобусах сажать рассаду. Воды нет, в баклажках и ведрах с лужи или с речки носят и поливают. Многие забросили участки, так как смысла нет выращивать посадки без воды", - сказал председатель товарищества.

Он сообщил, что жители Кривой балки направили обращения в адрес мэрии. В конце апреля состоялась встреча мэра Махачкалы Салмана Дадаева с руководителями товариществ, по итогам которой было поручено создать комиссию. Однако результата ее работы нет, утверждает Мусаев.

Руководитель садового общества "Медик" Эмма Омарова также сказала, что питьевой воды у них нет, и жители выходят из ситуации, "кто как может".

"У меня стоит восьмитонный бассейн, мы покупаем питьевую воду. С поливной водой очень плохо. МУП "Садовник" этим не занимается", - заявила Омарова корреспонденту "Кавказского узла".

Она сообщила, что жители Кривой балки записали несколько обращений мэру города и главе Дагестана, разместив их в соцсетях и местных СМИ, но никакой реакции не последовало.

"Сейчас все посадки сохнут из-за отсутствия воды. Воды, если не было, платим все равно, имеются квитанции. Свет также постоянно отключается", - утверждает Омарова.

Житель Кривой балки Закарья Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на участке, где он проживает, ситуация с электричеством нормализовалась после того, как в ноябре прошлого года люди в знак протеста перекрыли федеральную трассу.

"После этого отправили энергетиков, этой зимой и до сих пор практически не бывало отключений. Если бывали, то быстро устранялись", - отметил он.

16 ноября 2020 года десятки жителей поселка Кривая Балка перекрыли федеральную автодорогу, требуя восстановления электричества в их дома. Света не было более суток, по этой причине отсутствовало отопление, рассказали местные жители. 18 ноября спасатели отчитались, что электроснабжение восстановлено. Однако жители рассказали, что вынуждены самовольно устанавливать трансформаторы, чтобы провести электричество в свои дома.

Магомедов добавил, что питьевой воды у них нет. Поливная вода подается по определенным дням. По его словам, жители регулярно публикуют обращения по этому поводу в соцсетях.

"В последнее время представители администрации города как-то реагируют, приезжают их представители, разговаривают с людьми. Противоречия в том, что поставщик говорит - люди не платят, жители говорят, что им не подают воду, несмотря на платежи. Реакция властей какая-то есть, но не могу сказать, что проблема решилась", - заявил мужчина.

Он рассказал, что Кривая балка, расположенная в северной части Махачкалы, разбита на небольшие территории, у каждой из которых есть председатель товарищества и, как правило, через него решаются проблемы.

"Попытки перекрыть федеральную трассу из-за отсутствия воды и света периодически случаются, это для жителей стало инструментом воздействия на власть", - добавил Закарья Магомедов.

"Кавказский узел" не располагает комментариями представителей МУП "Садовник", отвечающего за поставку поливной воды в дачные общества Кривой балки.