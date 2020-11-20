Махачкалинцы рассказали о перебоях с подачей электричества

20 ноября 2020, 13:07

Энергоснабжение махачкалинских поселков, где не было света несколько дней, восстановлено, сообщили местные жители. По их словам, люди вынуждены самовольно устанавливать трансформаторы, чтобы провести электричество в свои дома.

Как писал "Кавказский узел", энергетики 16 ноября сообщили, что в Дагестане из-за непогоды остались без света 113,8 тысячи абонентов. В тот же день жители махачкалинского поселка Кривая Балка вышли на акцию протеста заявив, что подача электричества в их домах отсутствует уже несколько дней. 18 ноября спасатели отчитались, что электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах.

По сведениям Минэнерго, отключение электричества в Дагестане произошло в результате аварий в распределительных сетях. Местные жители самостоятельно установили множество трансформаторов, пояснило ведомство. По второй версии к массовому отключению привела непогода.

Житель Махачкалы Сулейман, проживающий в микрорайоне Ипподром рассказал , что его дом питается электричеством по той же линии, что и поселок Турали, жители которого вышли на акцию протеста после длительного отключения электричества. В микрорайоне не было электричества несколько дней. После того, как протестующие перекрыли дорогу, ремонтники восстановили подачу света в тот же день, рассказал он.

Некоторые из его соседей переехали временно жить к родственникам из-за того, что их дома вместе с отключением электричества остались без отопления, пояснил он. "Мои соседи поехали к родственникам. В квартирах было холодно", – сказал Сулейман корреспонденту "Кавказского узла".

Подача электричества в поселке Семендер была восстановлена 18 ноября, рассказал местный житель Магомед. "До этого не было три дня. Давали электричество на два-три часа и опять отключалось ", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Электричество отключается в плохую погоду, отметил он. Когда отключают свет, то семья Магомеда остается без тепла, так как котел отопления у него в доме работает на электричестве.

Большинство жителей Семендера установили трансформаторы и наладили электроснабжение в домах без специалистов профильных ведомств, рассказал мужчина. "Весь Семендер. Люди скидывались покупали трансформаторы и ставили", – отметил он.

Трансформатор, от которого питается дом Магомеда, установлен восемь лет назад, на его покупку жители собирались деньгами вскладчину. "Провели высоковольтные линии, поставили трансформатор и от него провели себе в дома", – рассказал житель.

Трансформаторы подключаются к местным электролиниям, на их подключение берется разрешение профильных ведомств, рассказал Магомед. "У кого есть возможность – скидываются, капитально делают, а кто-то временно тянет [провода]. Там где временно, там и проблем больше", – пояснил он.

Жители устанавливают трансформаторы вынужденно, отметил мужчина. "Почему люди вынуждены сами проводить электричество. Почему они [профильные ведомства] сами не проводят как полагается [согласно всем стандартам], чтобы жители сами не проводили", – задался вопросом Магомед. Он подчеркнул, что оплачивает счет за потребление электричества исправно каждый месяц, наряду с прочими коммунальными слугами.

При последнем инциденте с отключением света, ремонтники работали допоздна и наладили его подачу глубокой ночью, отметил также житель Семендера.

В другом районе поселка подача электричества была возобновлена 18 ноября, спустя четыре дня после отключения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Мурад. Проблемы с подачей света были на махачкалинской линии, в то время как у абонентов шамхальской линии (линии поселка Шамхал) перебоев не было, отметил он. Мурад добавил, что его дом отапливается природным газом, потому во время отключения электроэнергии проблем с теплом у него не возникло.

Часть Семендера действительно оставалась без света несколько дней, подтвердила местная жительница Патимат. Дом ее семьи питается электроэнергией от махачкалинской линии, а у соседей – шамхальская. "Электричества не было и мы перекинули удлинитель от соседей. Так и жили все эти дни", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что в марте 2017 года энергетики объяснили, что причиной систематический аварий на электролиниях в поселке Семендер являются многочисленные трансформаторы, которые местные жители установили самовольно. Из 80 трансформаторных подстанций, которые установлены в Семендере, на обслуживании "Дагестанской сетевой компании" находятся только 30, пояснила 15 марта 2017 года пресс-служба компании.