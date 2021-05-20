Армения сообщила о стрельбе на границе с Азербайджаном

20 мая 2021, 17:32

Армянские военные в ответ на выстрелы с азербайджанской стороны открыли огонь на приграничном участке Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении. Ведомство запретило мирным жителям посещать проблемные участки на границе из-за опасности эскалации конфликта. "Кавказский узел" писал, что, по данным армянской стороны, 12 мая азербайджанские военные продвинулись в район Черного озера. 13 мая Минобороны Армении заявило о предотвращении еще одной попытки азербайджанских военных пересечь границу. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники просто меняли дислокацию, оставаясь в пределах граничащих с Арменией Лачинского и Кельбаджарского районов. Переговоры между сторонами результата не дали. Обстановка остается напряженной, на Сюникском и Гегаркуникском участках границы находятся около 500-600 азербайджанских солдат, заявил сегодня врио премьер-министра Армении Никол Пашинян. 14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обвинив азербайджанских военных в проникновении на территорию страны. МИД России заявил, что Москва окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване. Армения не исключила, что, если Азербайджан не отведет своих военных на исходные позиции, конфликт будет разрешен силовым способом. Армянские военные открыли сегодня на приграничном участке Гегаркуникской области предупредительный огонь в ответ на несколько десятков выстрелов с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении. По данным ведомства, инцидент произошел около 15.00 (14.00 мск). Азербайджанские военные, предположительно, стреляли в воздух, со ссылкой на министерство обороны Армении передало News.am. Азербайджанская сторона извинилась за произошедшее, утверждает армянское военное ведомство. "Командир азербайджанских военнослужащих связался с командиром армянского подразделения, попросил прекратить огонь, извинился и сообщил, что выстрелы были случайными", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минобороны Армении. Инцидент произошел в районе армянского села Кут, передал "Sputnik Армения". На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 17.20 мск 20 мая, нет никакой информации о сегодняшнем инциденте на границе.

В министерстве обороны Армении призвали гражданских лиц не посещать те приграничные районы Сюникской и Гегаркуникской областей, где находятся азербайджанские солдаты. "В последние дни зарегистрированы случаи, когда отдельные лица, различные официальные лица и представители СМИ пытаются проехать в приграничные районы Сюника и Гегаркуника, в направлении которых имели место провокации вооруженных сил Азербайджана. В целях безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в вышеупомянутые районы, где вооруженные силы РА несут круглосуточную боевую службу", - привели сегодня сообщение ведомства "Новости-Армения".

В Минобороны указали, что возможна эскалация конфликта. "В этом случае присутствие гражданских лиц может только помешать армянским подразделениям полноценно выполнять стоящие перед ними задачи. Силам полиции Армении и военной полиции Минобороны дано указание исключить проезд гражданских лиц в указанные места. Призываем с пониманием относиться к этим ограничениям и не создавать излишних проблем для вооруженных сил", - говорится в публикации.

Азербайджанские военные еще в конце декабря 2020 года заняли стратегически важные позиции на высотах близ столицы Сюникской области Армении - Капана, что спровоцировало акции протеста в регионе. Азербайджан считает это частью работ по демаркации границы. Официальный Ереван настаивает, что процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений, сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран. МИД России 19 мая призвал Армению и Азербайджан создать комиссию по определению границы, где Москва могла бы выступить в роли посредника. Проблема работ по демаркации не только в отсутствии дипотношений, но и в том, на основании каких именно карт она будет осуществляться, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские эксперты. Карты, созданные в СССР, не позволяют однозначно установить границы республик в районе Черного озера в Сюникской области, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Вопрос о демаркации армяно-азербайджанской границы возник по итогам обострения конфликта в Нагорном Карабахе - с 27 сентября по 9 ноября 2020 года там велись полномасштабные боевые действия. Подробнее об этом обострении говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ".