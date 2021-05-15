Санитар психоневрологического интерната в Ейске обвинен в гибели пациента

15 мая 2021, 10:45

Бывший санитар психоневрологического интерната в Ейске подозревается в том, что избил опекаемого за отказ выйти на прогулку, в результате чего тот скончался, сообщил Следком 14 мая.

По данным следствия, 27 марта 2020 года обвиняемый предложил мужчине выйти на прогулку, но тот отказался. Тогда санитар дважды ударил его ногой в грудь и живот. С травмами пострадавший был доставлен в Ейскую центральную больницу, где скончался, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Санитару предъявлено обвинение в умышленном причинении телесных повреждений 32-летнему опекаемому, повлекших по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК России). Обвиняемый находится под арестом. Уголовное дело направлено в суд, говорится в сообщении, опубликованном 14 мая на сайте ведомства.

Часть 4 ст.111 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что правозащитники добились уголовного преследования силовика за избиение жителя Кубани. По версии следствия, в марте на ферме в Калининском районе при задержании подозреваемого в краже скота высокопоставленный полицейский избил его, а другой силовик "произвел несколько шумовых выстрелов в сторону задержанного". Дело о превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия возбуждено против замначальника районного отдела полиции и других сотрудников правоохранительных органов, отчиталось краевое следственное управление 13 мая.